Berbagai laporan media mengungkap jadwal kepulangan tim nasional Arab Saudi ke ibu kota Riyadh, setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada Sabtu dini hari, di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, pada pertandingan ketiga dan terakhir.

Surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi melaporkan bahwa rombongan "Al-Akhdar" telah kembali ke markas kamp utama mereka di kota Austin, negara bagian Texas, AS, setelah menyelesaikan pertandingan melawan Cape Verde di Houston.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa rombongan timnas Saudi akan meninggalkan wilayah Amerika Serikat untuk kembali ke ibu kota Saudi, Riyadh, lusa, Senin.

Timnas Saudi menempati posisi terbawah di Grup 8 Piala Dunia 2026 dengan raihan dua poin, yang diperoleh dari hasil imbang 1-1 melawan Uruguay dan 0-0 melawan Cape Verde, serta kekalahan 0-4 dari Spanyol.

Perlu dicatat bahwa ini adalah kali keenam berturut-turut di mana tim nasional Saudi gagal lolos ke babak kedua Piala Dunia, sementara satu-satunya keberhasilan mereka terjadi pada partisipasi pertama mereka pada tahun 1994.