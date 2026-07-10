Setelah menerima kabar yang mengecewakan, Feyenoord mulai mencari pemain baru untuk mengisi posisi baru

Direktur Teknis Devy Rigaux sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan seorang bek kiri tambahan ke De Kuip, demikian dilaporkan Feyenoord Transfermarkt pada hari Jumat.

Hal ini berkaitan erat dengan insiden yang kurang menyenangkan yang dialami Feyenoord selama Piala Dunia. Bek sayap Jordan Bos mengalami cedera saat pertandingan antara Australia dan Mesir.

Bos yang berusia 23 tahun kini telah kembali ke Rotterdam dan Feyenoord berharap dapat segera memberikan kejelasan mengenai berapa lama bek kiri tersebut akan absen.

Kemungkinan Feyenoord merekrut bek kiri baru juga terkait dengan fakta bahwa Gijs Smal masih belum pulih sepenuhnya.

Smal yang berusia 28 tahun telah absen dalam dua puluh pertandingan resmi sejak bergabung dengan Feyenoord pada tahun 2024 akibat cedera.

Bos masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 dan menurut Transfermarkt bernilai 12 juta euro. Kontrak Smal akan berakhir setahun lebih awal dan ia dinilai bernilai 5,5 juta euro.

Sabtu lalu, bek kanan Mats Deijl mengisi posisi bek kiri di Feyenoord selama pertandingan persahabatan melawan FC Dordrecht (menang 0-6). Pemain akademi Tijme Wessels menggantikannya setelah jeda.