Laporan media mengungkapkan sikap pemain Prancis, Moussa Diaby, sayap Al Ittihad, terkait keikutsertaannya bersama tim dalam laga melawan Al Jazira dari Uni Emirat Arab di turnamen Liga Champions Elite Asia, seiring semakin dekatnya kepindahannya ke klub Jerman, Bayer Leverkusen.

Al Ittihad akan menghadapi Al Jazira pada hari Selasa mendatang di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dalam babak kualifikasi yang menentukan lolos ke fase liga dari turnamen Elite Asia.

Jurnalis Saudi, Majed Houd, mengatakan bahwa Diaby menuju Makkah Al Mukarramah, setelah mendapatkan istirahat dari tim pelatih yang dipimpin pelatih Jerman, Jens Wissing.

Jurnalis Saudi itu menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa seluruh pemain akan tampil dalam laga mendatang melawan Al Jazira secara normal.

Hal ini terjadi pada saat sejumlah laporan media memastikan bahwa sayap Prancis itu telah semakin dekat untuk pindah ke Bayer Leverkusen dengan nilai kurang dari 30 juta euro, dengan syarat menandatangani kontrak yang berlangsung selama 5 musim mendatang hingga 2031.

Diaby dianggap sebagai salah satu unsur berpengaruh dalam lini serang Al Ittihad, terlebih karena klub Saudi itu belum mendatangkan pemain pengganti untuknya di posisi sayap kanan, sesuatu yang akan membuat absennya dari laga melawan Al Jazira menjadi berpengaruh jika hal itu terjadi.

Diaby bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2024, datang dari Aston Villa, dan tampil dengan level yang kuat selama dua musim, terutama pada musim pertama saat ia memimpin tim meraih ganda gelar Liga Roshn dan Piala Penjaga Dua Kota Suci untuk pertama kalinya dalam sejarah.