Mohammed Al-Deayea, legenda penjaga gawang Arab Saudi dan klub Al-Hilal, kembali ke pusat perdebatan terkait kemampuan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, untuk mencapai gol ke-1000 dalam perjalanan kariernya, setelah ia melontarkan pernyataan baru yang mengandung tantangan jelas bagi sang bintang Portugal, meski ia kini lebih dekat dari kapan pun menuju pencapaian bersejarah tersebut.

Pernyataan Al-Deayea muncul usai penampilan gemilang Ronaldo melawan Al-Khaleej dan torehan hat-trick-nya, dalam sebuah pertandingan yang kembali menyulut pembicaraan tentang seribu gol yang dinanti, terutama dengan terus berlanjutnya kemampuan sang bintang Portugal menggetarkan jala meski usianya kian bertambah.

Namun legenda Al-Hilal, yang sebelumnya pernah meragukan kemampuan kapten Al-Nassr untuk mencapai angka tersebut, kali ini mengajukan syarat baru untuk menentukan sikapnya dalam taruhan ini.

Al-Deayea mengubah sikapnya soal seribu gol Ronaldo

Di awal perdebatan tentang kemungkinan Ronaldo mencapai 1000 gol, Al-Deayea menunjukkan keraguan terkait kemampuan sang bintang Portugal untuk mewujudkan pencapaian ini, dengan menilai bahwa faktor usia dan kebutuhan untuk terus mencetak gol selama beberapa musim bisa menjadi penghalang untuk mencapai angka bersejarah tersebut.

Namun konsistensi Ronaldo dalam mencetak gol, serta tekadnya untuk melanjutkan kariernya di level tertinggi, mendorong legenda penjaga gawang Arab Saudi itu untuk menunjukkan sikap yang lebih fleksibel, sembari mengakui kemungkinan tercapainya pencapaian tersebut mengingat kebugaran fisik dan determinasi luar biasa yang dimiliki sang pemain.

Syarat menarik dari legenda Al-Hilal

Dalam penampilannya di program "Dorena Ghair", Al-Deayea melontarkan tantangan baru terkait peluang Ronaldo mencapai seribu gol, dengan mengatakan: "Jika Ronaldo tidak mencetak 15 gol sebelum jeda musim dingin, ia tidak akan menembus batas 1000 gol."

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Pernyataan ini menempatkan kapten Al-Nassr dalam tantangan waktu yang mencolok, sebab Al-Deayea mengaitkan kemungkinan mencapai angka bersejarah tersebut dengan rata-rata golnya selama periode mendatang, alih-alih sekadar melihat total gol yang dimilikinya saat ini atau kemampuannya untuk terus bermain selama bertahun-tahun ke depan.

Komentar sarkastis yang menyulut perdebatan soal lini pertahanan Liga Roshn

Pernyataan Al-Deayea tidak berhenti pada penetapan syarat barunya, melainkan ia menambahkan komentar sarkastis terkait kualitas pertahanan sejumlah tim di Liga Roshn Arab Saudi untuk Profesional, dengan mengatakan: "Ronaldo akan mencapai seribu gol selama kita punya tim-tim yang pertahanannya seperti itu."

Komentar ini membuka pintu baru bagi diskusi seputar sifat persaingan di Liga Arab Saudi, serta sejauh mana pengaruh peluang mencetak gol yang didapat Ronaldo dalam perjalanannya menuju angka bersejarah tersebut, terutama setelah hat-trick yang ia cetak melawan Al-Khaleej.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo mencetak hat-trick yang mengantarkan Al-Nassr menang 5-3 atas Al-Khaleej, pada pekan ke-12 Liga Roshn, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 885 gol.