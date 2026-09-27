Beberapa pekan setelah menuliskan salah satu halaman terindah dalam kariernya di Piala Dunia 2026, Vozinha kini mendapati dirinya berhadapan dengan realitas yang sama sekali berbeda. Kiper gaek yang bersinar dengan seragam Tanjung Verde dan memaksakan dirinya sebagai salah satu kejutan terbesar Piala Dunia itu saat ini tengah menjalani periode sulit yang bisa mengancam masa depannya bersama klub dan tim nasional negaranya.

Di usia 40 tahun, Vozinha menjelma menjadi salah satu bintang paling menonjol di Piala Dunia 2026, setelah memimpin Tanjung Verde dalam partisipasi perdana mereka di turnamen tersebut, dan turut mengantarkan timnas "Hiu Biru" ke babak 32 besar, usai mencuri perhatian dengan penyelamatan-penyelamatan krusialnya menghadapi tim-tim kuat.

Momen paling menonjol dari penampilan gemilangnya adalah memaksa Spanyol, sang juara bertahan, bermain imbang tanpa gol, setelah ia menggagalkan sejumlah peluang berbahaya, sehingga menuai pujian luas dan namanya melambung tinggi seusai turnamen, sebagaimana dilaporkan situs Prancis "Foot Mercato".

Setelah kontraknya berakhir dengan klub Portugal Chaves, tempat ia bermain di divisi dua, Vozinha menjadi pemain bebas, dan namanya dikaitkan dengan beberapa klub, di antaranya Inter Miami dan Serbia Vulkan, sebelum akhirnya memantapkan pilihan untuk bergabung dengan klub Chili Colo-Colo dengan kontrak yang berlaku hingga Desember mendatang.

Penampilan gemilangnya di Piala Dunia bukan sekadar kilasan sesaat, karena namanya masuk dalam daftar sepuluh kandidat untuk penghargaan Yashin sebagai kiper terbaik musim ini.









Vozinha memulai perjalanannya bersama Colo-Colo sebagai kiper cadangan bagi pemain muda Gabriel Maurriera yang berusia 19 tahun, hingga ia memulihkan kesiapannya dan mendapatkan kesempatan pertamanya menghadapi Union Espanola di Piala Chili, pada Agustus lalu, dan pertandingan berakhir dengan kemenangan timnya 3-0.

Setelah itu, ia menjadi kiper utama di liga, tetapi ia tidak mampu mempertahankan citra sempurna yang telah ia lukis selama Piala Dunia.

Setelah menjaga gawangnya tetap perawan menghadapi Huachipato dalam hasil imbang tanpa gol, ia melakukan kesalahan fatal menghadapi Deportes Concepcion, dalam hasil imbang 1-1 pada 13 September, setelah ia gagal menghalau bola dari sepak pojok, sehingga bola sampai ke Norman Rodriguez yang mencetak gol untuk timnya.

Meski demikian, pelatihnya Fernando Ortiz bergegas membela dirinya, menegaskan bahwa sang kiper tidak menghadapi ujian yang berarti selama pertandingan, dan bahwa menghakiminya pada tahap ini akan terlalu tergesa-gesa.









Namun kesalahan-kesalahan Vozinha tidak berhenti di batas klubnya, karena hal itu ikut terbawa bersamanya ke timnas Tanjung Verde. Timnas kalah dari Mali dengan skor 3-1, pada awal perjalanan mereka di grup yang juga berisi Rwanda dan Liberia, setelah kiper gaek itu menjadi penyebab gol ketiga timnas Mali akibat percobaan yang salah untuk menghalau bola, yang dimanfaatkan Dorgeles Nene dan mencetak gol darinya.

Kekalahan ini datang pada waktu yang sensitif bagi Tanjung Verde, yang berupaya menebus kekecewaan yang mereka alami di Piala Afrika 2025, dan membutuhkan reaksi cepat menghadapi Rwanda pada hari Selasa untuk membenahi jalannya.

Krisis Vozinha tidak hanya terbatas pada kesalahan teknis, karena sang kiper menghadapi situasi rumit terkait masa depannya bersama Colo-Colo. Kontraknya saat ini berlaku hingga Desember mendatang, dengan adanya klausul yang memungkinkan perpanjangan otomatis selama satu tahun tambahan, tetapi pengaktifan klausul ini terkait dengan keikutsertaannya di 50% pertandingan tim sejak ia bergabung.

Setelah tampil hanya di tiga dari sembilan pertandingan yang bisa ia jalani, margin kesalahannya menjadi sangat sempit, terlebih karena Colo-Colo menjalani beberapa pertandingan selama periode jeda internasional.

Demikianlah, hanya beberapa pekan setelah namanya melambung usai Piala Dunia yang bersejarah, Vozinha mendapati dirinya berhadapan dengan ujian yang sama sekali berbeda. Tantangannya kini bukan lagi membuktikan kemampuannya untuk bersinar menghadapi para raksasa dunia, melainkan mempertahankan tempat utamanya dan mengamankan masa depannya bersama klubnya.