Pemain Al Ittihad asal Portugal, Danilo Pereira, kini terancam hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan, menyusul keributan yang terjadi setelah timnya kalah dari Al Hilal (3-2), dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn Saudi.

Ketegangan meningkat setelah peluit akhir dibunyikan, ketika sejumlah pemain Al Ittihad memprotes keputusan-keputusan wasit Khalid Al Turais, dalam sebuah adegan di mana Pereira menjadi salah satu pihak yang paling terlibat, di tengah penantian akan keputusan disipliner yang akan dihasilkan dari insiden tersebut.

Pakar hukum Fahd Al Quhaiz menjelaskan, dalam penampilannya di program "Al Montasaf", bahwa protes para pemain Al Ittihad dengan cara seperti itu merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, dan menilai bahwa tindakan Pereira terhadap wasit pertandingan bisa dikategorikan sebagai upaya penyerangan, yang membuka peluang penerapan sanksi terhadap dirinya.

Al Quhaiz menuturkan bahwa Komite Disiplin dan Etika bisa saja memutuskan untuk menghukum pemain Portugal itu dengan larangan bermain selama 4 pertandingan, namun sanksi tersebut tetap bergantung pada langkah-langkah yang diambil serta keputusan resmi yang akan dikeluarkan komite terkait peristiwa dalam pertandingan itu.