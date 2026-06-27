Pelatih kepala tim nasional Belgia, Rudi Garcia, melontarkan kritik tajam kepada media, menuntut agar para pemain yang dijuluki “para veteran Belgia” diperlakukan dengan lebih hormat, menyusul kemenangan telak yang diraih timnya atas Selandia Baru dengan skor 5-1, Sabtu pagi tadi.

Belgia berhasil meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia setelah bermain imbang dalam dua pertandingan pertama melawan Mesir dan Iran, sehingga memastikan posisi teratas di grup dan lolos ke babak 32 besar.

Garcia tidak ragu melontarkan kritiknya sejak awal konferensi pers yang diadakan setelah pertandingan, seperti dilansir surat kabar Belgia “HLN”: "Saya akan mengatakannya dengan jelas dan langsung, saya sama sekali tidak bisa menerima sebutan bahwa keempat kapten tim nasional saya disebut 'telah habis masa jayanya' atau 'daun-daun yang gugur', ini sangat tidak pantas. Dan inilah balasannya yang datang dengan cepat dari lapangan: dua gol dari Leandro (Trossard), satu gol dan satu assist dari Kevin De Bruyne, serta satu gol dari Romelu (Lukaku). Inilah yang bisa dilakukan para ‘lansia’ Belgia; inilah yang ingin saya tekankan dengan sangat tegas.”

Ketika ditanya tentang sumber kritik tersebut, Garcia mengakui bahwa ia tidak membacanya atau mendengarnya sendiri, melainkan diberitahukan kepadanya, sambil mencatat bahwa gaungnya bahkan sampai ke Prancis, namun ia menekankan bahwa hal itu tidak memberinya motivasi tambahan.

Pelatih asal Prancis itu melanjutkan perkataannya sambil membela para pemain senior “Setan Merah”: “Saya percaya pada semua pemain tim saya, terutama pada skuad inti dan para kapten saya, dan impian terbesar saya adalah agar mereka mengakhiri karier sepak bola internasional mereka dengan cara yang gemilang. Para pemain ini hanya bisa membalas di satu tempat saja, yaitu di lapangan hijau, dan itulah yang mereka lakukan dengan sempurna. Ambil contoh Leandro; dia tidak mendapat apresiasi yang cukup dari suporter dan media luar atas kontribusinya bagi tim nasional, namun dia kembali membalasnya dengan kuat di lapangan, dan saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan di sini.”

Dan seiring dengan terus mendominasinya perdebatan ini di konferensi pers, Garcia mencoba menenangkan suasana di hadapan para jurnalis yang hadir dengan berkata: “Jangan anggap ini sebagai hal yang pribadi; siapa pun yang tidak bertanggung jawab atas artikel-artikel tersebut, tetaplah tenang—tidak ada masalah di antara kita. Kalian semua sudah melihat apa yang terjadi padaku sebelumnya di Prancis, dan ini bukanlah hal yang besar,” sambil mengacu pada perselisihannya yang terkenal di masa lalu dengan pers Prancis, terutama selama masa kepelatihannya di Olympique Marseille.

Pembicaraan Garcia kemudian beralih ke pandangan yang lebih realistis dan rasional mengenai perjalanan Belgia di Piala Dunia, di mana ia berkata: “Kami belum memenangkan apa pun, yang kami lakukan hanyalah lolos dari babak penyisihan grup, namun kemenangan dengan selisih empat gol merupakan hal yang luar biasa dan penting untuk mempertahankan peluang kami memuncaki grup. Dan meskipun saya tidak benar-benar tahu apakah memimpin grup ini merupakan hal yang baik atau tidak dari segi teknis, namun dari segi organisasi dan logistik, hal ini sangat baik, karena kami akan tetap berada di kota Seattle.”

Pelatih asal Prancis itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Kita tidak bisa mengatakan bahwa Piala Dunia benar-benar sudah dimulai sekarang, karena kami baru memainkan tiga pertandingan saja, tetapi yang pasti, performa kami berkembang secara bertahap seiring berjalannya turnamen.”