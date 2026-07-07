Setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Mesir... Enzo Fernández mengungkapkan pengakuan yang jujur

Tim nasional Argentina memastikan tempatnya di babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas tim nasional Mesir dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang menegangkan hingga menit-menit terakhir, pada Selasa malam di Atalanta.

Bintang gelandang Chelsea asal Inggris, Enzo Fernández, mencetak gol penentu kemenangan bagi juara dunia tersebut pada masa injury time, setelah Mesir sempat unggul dua gol tanpa balas melalui gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico. Sebelumnya, Cristian Romero memperkecil ketertinggalan dan Lionel Messi menyamakan kedudukan, hingga akhirnya Enzo memastikan kemenangan bagi juara dunia tersebut.

Pemain berusia 25 tahun itu tidak menyembunyikan emosinya yang meluap-luap setelah peluit akhir dibunyikan; ia mengatakan, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Ini sungguh luar biasa, saya sudah lama mendambakan mencetak gol-gol seperti ini dan menanti momen ini dengan penuh ketidak sabaran. Saya merasa sangat terhormat dan bangga, serta sangat bersyukur.”

Mantan pemain Benfica ini memuji semangat juang rekan-rekan setimnya dan para pendukung yang mendukung mereka, serta menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Kami memiliki tim yang luar biasa yang tidak pernah menyerah apa pun kondisinya, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pendukung di sini di stadion dan di Argentina.”

Dengan kemenangan ini, sang juara bertahan akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Kolombia dan Swiss di babak berikutnya.