Pada Minggu sore, United kalah 0-3 di kandang dari AFC Bournemouth dalam laga Liga Primer Inggris. Itu merupakan kekalahan kandang terbesar kelima bagi Setan Merah sepanjang sejarah mereka di Liga Primer Inggris.

"Ini situasi yang sulit. Bagaimana kelanjutannya? Saya tidak tahu," kata pelatih United, Carrick, yang tampak putus asa seusai pertandingan, menurut Telegraph. "Saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk klub sepakbola ini. Itu tidak akan berubah sekarang. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya mencintai tanggung jawab ini. Namun, kami harus menunggu dan melihat bagaimana kelanjutannya," ujarnya, menyadari bahwa kemunduran terbaru ini bisa berujung pada pemecatannya.

Setelah delapan pertandingan, United hanya berada di peringkat ke-16 dan terancam kehilangan kontak dengan empat besar sejak dini. Selain itu, mereka kalah dalam dua dari tiga pertandingan pertama di fase liga Liga Champions.

Bruno Fernandes sempat mengkritik taktik Carrick secara terbuka

Posisi Carrick pun semakin terancam. Setelah kekalahan 1-4 dari Como di Liga Champions pada pertengahan pekan, kapten Bruno Fernandes juga secara terbuka menyuarakan keraguan terhadap taktik pelatih asal Inggris itu. Respons Carrick: Ia membiarkan Fernandes duduk di bangku cadangan selama 90 menit melawan Bournemouth. Namun, keputusan itu tidak membantu.

Sebaliknya, tim tamu yang sejauh musim ini sama sekali tidak tampil menakutkan justru secara mengejutkan membawa pulang tiga poin. Rayan membawa tim asuhan pelatih asal Jerman, Marco Rose, unggul pada menit ke-38, sebelum Marcus Tavernier menambah keunggulan tak lama kemudian (43). Setelah Evanilson mencetak gol untuk menjadikan skor 3-0 pada menit ke-71, pertandingan praktis telah ditentukan.

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Carrick, yang dahulu lama bermain untuk United (2006 hingga 2018), mula-mula mengambil alih jabatan pada Januari sebagai pelatih sementara setelah Ruben Amorim dipecat. Pada sisa musim lalu, United awalnya tampil sangat baik di bawah Carrick. Karena itu, pria berusia 45 tahun tersebut diangkat secara permanen dan diberi kontrak dua tahun hingga 2028.

Manchester United: Akankah Julian Nagelsmann menggantikan Michael Carrick?

Namun, kini semakin terlihat bahwa ia mungkin harus pergi lebih awal. Putaran penghormatannya di Old Trafford setelah kekalahan dari Bournemouth sudah sangat terasa seperti perpisahan, dan para suporter memberikan sambutan meriah kepadanya. Kemarahan pendukung justru lebih tertuju kepada para pemain, yang disambut sorakan mencemooh saat berjalan menuju ruang ganti.

Jika Carrick harus pergi, Julian Nagelsmann termasuk di antara kandidat penggantinya. Pria berusia 39 tahun itu belum memiliki pekerjaan sebagai pelatih sejak meninggalkan jabatan pelatih tim nasional Jerman setelah Piala Dunia yang mengecewakan pada musim panas. Itu akan menjadi pekerjaan pertamanya di luar Jerman.