Setelah mempermalukan Liverpool, pelatih Leeds mengejutkan semua orang dengan permintaan aneh

Pelatih kepala Leeds United asal Jerman, Daniel Farke, memicu kontroversi lewat pernyataan penuh amarah setelah timnya mengalahkan Liverpool dengan skor 4-2 pada penutup tur pramusim yang digelar di Amerika Serikat, seusai mengungkapkan kekesalannya karena timnya tidak diberi trofi turnamen, meski menyelesaikan kompetisi di puncak klasemen.

Leeds United menutup tur pramusim mereka di Amerika Serikat dengan kemenangan yang layak atas Liverpool berskor 4-2 di kota Chicago, setelah membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi kemenangan besar berkat penampilan kuat di babak kedua.

Tim ini meraih dua kemenangan sepanjang turnamen mini tersebut, setelah sebelumnya mengalahkan Sunderland, dengan satu kekalahan dari Wrexham, sehingga mereka menyelesaikan kompetisi sebagai tim Inggris terbaik yang berpartisipasi dalam turnamen itu.

Gol-gol Leeds dicetak oleh Dominic Calvert-Lewin yang mencatatkan dua gol, sementara Brenden Aaronson dan Sean Longstaff mencetak dua gol lainnya.

Meski menjadi juara turnamen, Leeds tidak menerima trofi atau plakat kenang-kenangan apa pun, hal yang membuat pelatihnya kesal.

Farke mengatakan dalam pernyataan seusai laga: "Kami memenangkan turnamen ini, dan sejujurnya saya ingin mendapatkan trofinya."

Ia menambahkan sambil bergurau: "Apalagi di sini, di Amerika Serikat, di mana sepertinya semua orang mendapatkan trofi atau penghargaan apa pun hasilnya."

Ia melanjutkan: "Saya merasa sedikit terganggu, tetapi terlepas dari gurauan itu, tur ini tidak mungkin berakhir dengan cara yang lebih baik dari ini."

Pujian besar untuk para pemain Leeds

Pelatih asal Jerman itu memuji upaya besar yang dilakukan para pemainnya sepanjang masa persiapan, dengan mengatakan: "Para pemain telah melakukan kerja yang luar biasa. Mereka menjalani tiga pekan berturut-turut tanpa hari istirahat, di antaranya sekitar dua pekan di Amerika Serikat."

Ia menambahkan: "Melawan Liverpool, kami melepaskan lebih banyak tembakan, dan mengarahkan lebih banyak tembakan ke gawang, serta memperoleh jumlah tendangan sudut dan bola mati yang jauh lebih banyak."

Ia menegaskan: "Kami benar-benar layak memenangkan pertandingan ini, terutama setelah penampilan hebat yang kami tampilkan di babak kedua, karena itu para pemain layak mendapatkan segala pujian."

Ia melanjutkan: "Kami mendapatkan banyak hal positif, tidak hanya dari pertandingan ini, tetapi dari keseluruhan tur pramusim."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami sekarang akan kembali ke Inggris Raya, dan mungkin mendapatkan satu atau dua hari untuk pemulihan, lalu kami mulai bersiap untuk fase berikutnya."

Leeds terus melanjutkan persiapan mereka menjelang dimulainya musim baru, di mana mereka akan menjamu klub Jerman RB Leipzig dalam pertandingan persahabatan baru pada hari Sabtu, sebagai bagian dari fase terakhir program persiapan.

Liverpool menerima pukulan pertama di masa persiapan

Di sisi lain, Liverpool menerima kekalahan pertama mereka selama masa persiapan menjelang musim baru, setelah sebelumnya meraih dua kemenangan beruntun atas Sunderland dan Wrexham.

Pergerakan klub di bursa transfer musim panas tidak menghadirkan hiruk-pikuk media yang besar dibanding musim lalu, meski sejumlah nama besar telah pergi, dipimpin oleh bintang Mesir Mohamed Salah.

Bek asal Skotlandia Andrew Robertson juga hengkang ke Tottenham, sementara bek asal Prancis Ibrahima Konaté pindah ke Real Madrid.

Sebaliknya, Liverpool memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez, sebagai bagian dari persiapan mereka untuk bersaing di berbagai ajang, terutama Liga Champions Eropa.