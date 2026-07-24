Arsenal terus melakukan gebrakan kuat di bursa transfer musim panas, dengan membidik salah satu transfer paling mencolok musim ini, setelah mengintensifkan upaya untuk merekrut kapten Newcastle United, Bruno Guimaraes, dalam sebuah langkah yang bisa memicu persaingan antara kedua klub dalam beberapa hari mendatang.

Arsenal bersiap mengajukan tawaran resmi senilai 70 juta pound sterling untuk merekrut kapten Newcastle United, Bruno Guimaraes, menurut yang diberitakan surat kabar "The Sun" Inggris.

The Gunners menempatkan perekrutan gelandang baru sebagai prioritas utama mereka selama periode transfer musim panas kali ini, dan pemain internasional Brasil itu menjadi target paling utama bagi pelatih Mikel Arteta.

Meskipun Newcastle bersikeras dengan sikap penolakannya untuk menjual sang kapten pada musim panas ini, manajemen Arsenal bersiap menguji sikap Newcastle melalui tawaran finansial yang mencapai 70 juta pound sterling.

Sebelumnya, negosiasi tidak langsung telah berlangsung melalui para perantara, yang mengisyaratkan kesiapan sang juara Liga Primer Inggris untuk mengajukan tawaran mendekati 60 juta pound sterling, sebelum akhirnya memutuskan menaikkan nilai finansialnya untuk mencoba meyakinkan Newcastle.

Menurut laporan tersebut, Guimaraes telah memberitahu para petinggi Newcastle mengenai keinginannya untuk pindah ke Stadion Emirates, yang diperkirakan akan mempercepat laju negosiasi antara kedua pihak selama pekan ini.

Meskipun awal yang tenang bagi Arsenal di bursa transfer, klub itu kemarin (Kamis) telah merampungkan transfer perekrutan winger Club Brugge, Christos Tzolis, seharga 34 juta pound sterling.

Klub London itu juga telah memfinalisasi perekrutan bek Piero Hincapie seharga 34 juta pound sterling, setelah dia menjalani musim lalu dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen, di samping merekrut penjaga gawang Illan Meslier dalam transfer bebas.

Di sisi lain, Arsenal gagal memenangkan jasa Morgan Rogers, yang pindah ke Chelsea dalam transfer bernilai 117 juta pound sterling.

Mikel Arteta sebelumnya menunjukkan kekaguman besar terhadap penyerang Inggris tersebut, dan menempatkannya di antara target-target utamanya selama musim panas ini, namun manajemen Arsenal menolak menandingi tawaran finansial besar yang diajukan Chelsea, yang mendorong Aston Villa menyetujui penjualan sang pemain.

Manajemen Arsenal masih terus bekerja untuk memperkuat skuad tim sebelum penutupan jendela transfer, di mana mereka membidik perekrutan seorang bek, seorang gelandang, dan seorang penyerang, menurut yang dilaporkan surat kabar "The Sun".

Ezri Konsa menonjol sebagai salah satu kandidat utama untuk memperkuat lini belakang, terutama setelah dipastikannya absennya William Saliba selama beberapa bulan akibat cedera di punggung. John Stones juga menjadi opsi yang tersaji di meja klub, terutama setelah berakhirnya kontraknya dengan Manchester City pada akhir bulan lalu.

Di lini depan, Arsenal terus melanjutkan ketertarikannya untuk merekrut Julian Alvarez, namun Atletico Madrid bersikeras dengan sikapnya, baik secara terbuka maupun di balik layar, menegaskan bahwa penyerang Argentina itu tidak dijual.

Di sisi lain, pemain Prancis Bradley Barcola bisa saja hengkang dari skuad Paris Saint-Germain selama periode transfer kali ini, namun Liverpool sejauh ini tetap menjadi yang terdekat untuk merampungkan transfer dan mendapatkan jasanya.