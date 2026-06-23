Setelah memecahkan rekornya... Klose mengirimkan pesan khusus kepada Messi

Bintang Argentina Lionel Messi semakin mengukuhkan status legendarisnya dalam sejarah sepak bola, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang Piala Dunia dengan 18 gol, berkat dua gol yang dicetaknya dalam kemenangan atas Austria dengan skor 2-0, Senin malam kemarin.

Prestasi bersejarah ini mendorong legenda Jerman Miroslav Klose, pemegang rekor sebelumnya, untuk secara terbuka memberi selamat kepada Messi dan memujinya dengan hangat, menerima bahwa rekornya telah dilampaui dengan sikap sportif, setelah sebelumnya memegang rekor tersebut sendirian untuk timnas Jerman pada Piala Dunia 2014, dengan mencetak gol dalam kemenangan bersejarah "Die Mannschaft" atas Brasil dengan skor (7-1) di babak semifinal.

Dalam pernyataan eksklusif kepada surat kabar Jerman “Süddeutsche Zeitung”, Klose mengatakan: “Bagi saya, Lionel Messi adalah pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Selamat, sang pahlawan!”, sambil menyebut bintang Argentina itu sebagai “jenius”.

Penyerahan tongkat estafet bersejarah ini terwujud selama Piala Dunia 2026; di mana Messi pertama-tama berhasil menyamai rekor tersebut dengan mencetak hat-trick ke gawang timnas Aljazair, sebelum akhirnya memimpin rekor bersejarah tersebut sendirian dengan mencetak dua gol yang membawa negaranya meraih kemenangan atas Austria dengan skor 2-0.

Klose tidak menyembunyikan kekagumannya yang mendalam terhadap Messi bahkan sebelum ia kehilangan gelar tersebut kepada sang pemain, menegaskan bahwa ia sudah memperkirakan rekor ini akan terpecahkan cepat atau lambat, dan mengungkapkan kebahagiaannya bahwa bintang Argentina itulah yang melakukannya, sambil berkomentar: “Rekor itu pasti akan terpecahkan cepat atau lambat, dan saya sangat senang karena Messi-lah yang memecahkannya.”