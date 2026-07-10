Setelah membela Portugal... Apa saja yang telah dicapai Cristiano Ronaldo di bawah asuhan Jesus?

Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang secara resmi mengambil alih kepemimpinan tim nasional negaranya hari ini, Jumat, menggantikan Roberto Martínez, memulai tugas barunya dengan keunggulan berupa pengetahuannya yang mendalam tentang kapten “Para Pelaut”, Cristiano Ronaldo, setelah keduanya pernah bekerja sama di Al-Nassr, Arab Saudi.

Angka-angka menunjukkan kesuksesan besar dari kolaborasi keduanya, di mana Ronaldo mencetak 29 gol dalam 33 pertandingan di bawah asuhan Jesus bersama Al-Nassr, selama musim lalu, dengan rata-rata bermain 87 menit per pertandingan.

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Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan penunjukan Jorge Jesus sebagai pelatih tim nasional senior, menggantikan pelatih asal Spanyol Roberto Martínez, yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, akibat kekalahan 1-0 dari Spanyol.

Akun resmi timnas Portugal di platform “X” mengunggah foto Jesus, disertai tulisan, “Perjalanan baru dimulai hari ini.”

Jesus memiliki rekam jejak kepelatihan yang cemerlang selama 36 tahun, di mana ia pernah memimpin Benfica dalam dua periode berbeda, serta pernah melatih Sporting Lisbon, Flamengo (Brasil), dan Fenerbahçe (Turki).

Tiga musim terakhir ia menghabiskan waktunya di Liga Saudi, di mana ia melatih Al-Hilal sebelum pindah ke Al-Nassr pada musim panas 2025. Meskipun demikian, ini merupakan kali pertama Jesus menangani tim di level internasional.

Sepanjang kariernya, Jesus telah meraih 25 gelar, termasuk 3 gelar Liga Portugal bersama Benfica, satu gelar Liga Brasil bersama Flamengo, serta gelar Liga Saudi bersama Al-Hilal dan kemudian Al-Nassr.



