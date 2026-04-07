Setelah membawa timnas Irak ke Piala Dunia... Arnold: Saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Irak

Aula kedatangan di Bandara Internasional Sydney berubah menjadi "lapangan perayaan Irak" yang sesungguhnya, di mana komunitas Irak di Australia menyambut pelatih Graham Arnold (62 tahun) layaknya pahlawan, diiringi dentuman drum, nyanyian Arab, dan bendera yang berkibar, sebagai penghormatan kepadanya setelah keberhasilan bersejarah memecahkan kebuntuan selama empat puluh tahun dan membawa "Singa Mesopotamia" ke putaran final Piala Dunia 2026.

Bangga pada para pemain dan permintaan maaf "Joe"

Dalam wawancaranya dengan stasiun radio "SBS" Australia, Arnold tidak menyembunyikan keterkejutannya atas sambutan hangat yang diterimanya di tanah airnya, menggambarkan pemandangan itu sebagai "luar biasa".

Pelatih asal Australia itu mengungkapkan kebanggaannya yang mendalam terhadap para pejuang yang dilatihnya, sambil menyampaikan permintaan maaf yang menyentuh kepada para penggemar di Baghdad dan seluruh Irak karena tidak dapat hadir di tengah-tengah perayaan besar tersebut, akibat penutupan wilayah udara yang menghalangi kepulangannya secara langsung.

Tantangan "Babak Play-off"

Perjalanan Irak menuju Piala Dunia tidaklah mulus, melainkan sebuah "epik" yang dipenuhi tantangan geopolitik dan logistik; di mana krisis regional dan penutupan ruang udara menyebabkan tim terpecah belah sebelum pertandingan play-off dunia yang menentukan.

Di saat Arnold terjebak di Uni Emirat Arab dan para pemain menghadapi kendala dalam perjalanan, para pemain Irak membuktikan ketangguhan mereka.

Meskipun waktu terbatas dan bayang-bayang cedera yang menghantui skuad, penyerang Ayman Hussein berhasil memastikan kemenangan Irak dengan skor (2-1), memicu ledakan kegembiraan yang dimulai dari lapangan, di mana Arnold diangkat di pundak para pemainnya sambil membawa bendera Irak, hingga ke jalan-jalan Irak yang dirayakan oleh 46 juta warga yang kembali menemukan cahaya harapan sepak bola.

Pertarungan Raksasa

Setelah pencapaian yang mengembalikan kejayaan sepak bola Irak ini, "Singa Mesopotamia" bersiap untuk bertarung di Piala Dunia dalam grup yang sangat kompetitif yang terdiri dari: Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Harapan rakyat Irak kini tidak hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga berlanjut untuk melanjutkan perjalanan legendaris ini yang dimulai dari tengah penderitaan dan berakhir di ajang sepak bola dunia yang paling bergengsi.

