Setelah Membawa Irak ke Piala Dunia, Tujuan Baru Ayman Hussein Mengejutkan Semua Orang

Klub Uzbekistan, Pakhtakor, resmi mengumumkan perekrutan penyerang internasional Irak, Ayman Hussein, dalam langkah yang bertujuan memperkuat lini serang tim menjelang fase krusial musim ini, di tengah ambisi besar untuk bersaing memperebutkan gelar liga.

Penyerang Irak berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim 2026, dalam kesepakatan jangka pendek yang mencerminkan keinginan klub untuk segera memanfaatkan pengalaman dan kemampuan mencetak golnya selama perburuan gelar.

Kantor media Pakhtakor menegaskan bahwa kontrak Ayman Hussein berlaku hingga akhir musim 2026, dengan masa depan pemain bersama tim akan ditentukan setelah itu, sesuai dengan penampilannya di atas lapangan hijau dan sejauh mana ia mampu beradaptasi dengan sistem teknis tim.

Perekrutan ini bukanlah investasi jangka panjang, melainkan sebuah taruhan langsung pada penyerang yang memiliki pengalaman besar dan mampu membuat perbedaan dalam laga-laga penentu.

Tugas utama Hussein adalah meningkatkan efektivitas serangan, menaikkan level persaingan di posisi ujung tombak, serta mencetak gol pada fase akhir musim.

Berdasarkan tabel klasemen liga yang dipublikasikan di situs resmi klub, Pakhtakor bersaing kuat memperebutkan gelar, sehingga perekrutan penyerang yang siap secara fisik dan teknis menjadi langkah yang menargetkan hasil cepat.

Rekam jejak internasional istimewa bersama timnas Irak

Ayman Hussein merupakan salah satu bintang dan pemimpin utama timnas Irak. Ia lahir pada 22 Maret 1996 dan dianggap sebagai salah satu elemen inti dalam skuad "Singa Mesopotamia".

Sebelum babak play-off menuju Piala Dunia 2026, penyerang Irak itu telah mencetak 32 gol dengan kostum timnas negaranya, menurut statistik Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Hussein menambah satu gol pada laga penentu melawan Bolivia dalam babak play-off, sebelum kembali menjebol gawang saat Irak menghadapi Norwegia di Piala Dunia 2026, sehingga koleksi gol internasionalnya bertambah menjadi 34 gol.

Golnya ke gawang Bolivia menjadi salah satu momen paling menonjol dalam sejarah sepak bola Irak, setelah ia turut berperan membawa timnas kembali tampil di Piala Dunia usai absen selama empat puluh tahun.

Kantor berita "Reuters" pun menyebut Ayman Hussein sebagai penyerang senior yang memimpin lini depan timnas Irak di Piala Dunia 2026.

120 gol bersama klub

Ayman Hussein memiliki rekam jejak mencetak gol yang istimewa di level klub, karena Pakhtakor menegaskan bahwa pemain tersebut telah mencetak 120 gol dalam kompetisi liga sepanjang kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Sepanjang kariernya, ia telah membela warna banyak klub, di antaranya Dohuk, Al-Naft, Al-Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya, dan Al-Karkh di Irak, di samping CS Sfaxien di Tunisia, Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor, dan Al-Wakrah di Qatar, Al-Jazira di Uni Emirat Arab, serta Raja Casablanca di Maroko.

Perjalanan panjang ini mencerminkan pengalaman besar yang diperoleh pemain tersebut di berbagai turnamen, di bawah beragam sekolah kepelatihan, serta dalam atmosfer kompetitif yang tinggi.

Apa yang akan diberikan Ayman Hussein untuk Pakhtakor?

Ayman Hussein memiliki karakteristik ujung tombak klasik, karena ia dikenal dengan kekuatan fisiknya dan keahliannya bermain di dalam kotak penalti, di samping kemampuannya memanfaatkan bola-bola silang dan bola atas.

Ia juga diharapkan memberi Pakhtakor titik tumpu serangan yang penting, baik dalam membangun serangan maupun menyelesaikannya, ditambah menjadi sumber ancaman dalam situasi bola mati, berkat postur tingginya dan keahliannya dalam duel udara.

Karakteristik-karakteristik ini menjadikannya pilihan yang cocok dengan gaya bermain tim, terutama dalam laga-laga yang membutuhkan solusi serangan langsung.

Kehadiran pemain Irak memudahkan adaptasi

Ayman Hussein tidak akan memulai petualangan barunya di lingkungan yang sama sekali asing, karena Pakhtakor juga memiliki duo Irak, Bashar Resan dan Zaid Tahseen, yang keduanya tercantum dalam daftar resmi tim.

Kehadiran keduanya diperkirakan akan membantu penyerang baru itu untuk cepat berbaur, baik di dalam ruang ganti maupun di lapangan, melalui: "memudahkan komunikasi dengan rekan-rekannya, cepat mengenal atmosfer klub, beradaptasi dengan gaya bermain dan rencana teknis, serta terbiasa dengan kehidupan sehari-hari di ibu kota Uzbekistan, Tashkent".

Selain itu, pengalaman sebelumnya yang mempertemukannya dengan Bashar Resan di timnas Irak bisa mempercepat tingkat pemahaman di antara keduanya di lini serang.

Mengapa Pakhtakor merekrut Hussein sekarang?

Klub-klub biasanya cenderung merekrut pemain yang mampu memberikan tambahan secara langsung pada bursa transfer paruh musim, alih-alih berinvestasi pada bakat yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang.

Manajemen Pakhtakor tampaknya melihat Ayman Hussein sebagai pilihan ideal, mengingat pengalaman internasionalnya, rekam jejak golnya, dan statusnya bersama timnas Irak, faktor-faktor yang mengurangi kebutuhan akan periode adaptasi yang panjang dengan atmosfer sepak bola profesional.

Kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini merupakan peluang timbal balik bagi kedua belah pihak. Pakhtakor akan mampu menilai sejauh mana pengaruh pemain terhadap hasil, sementara Ayman Hussein akan memperoleh kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam petualangan profesional baru, yang bisa membuka pintu bagi perpanjangan kontrak jika ia berhasil memberikan tambahan yang diharapkan.

Perhatian tertuju pada gol-gol Ayman Hussein

Para pendukung Pakhtakor menantikan banyak hal dari penyerang Irak itu, terutama mengingat rekam jejak golnya yang istimewa dan pengalaman panjangnya bersama timnas Irak serta klub-klub yang pernah ia bela. Namun, keberhasilan sebuah kesepakatan tidak diukur dari apa yang telah diraih pemain di masa lalu, melainkan dari apa yang akan ia berikan dengan kostum tim barunya.

Oleh karena itu, Ayman Hussein dituntut untuk cepat berbaur dalam sistem serangan, memanfaatkan peluang-peluang yang akan tersedia baginya, dan menyumbang gol-gol penentu dalam persaingan memperebutkan gelar liga.

Melalui kesepakatan ini, Pakhtakor menyampaikan pesan yang jelas bahwa mereka bertaruh pada penyerang berpengalaman besar yang mampu membuat perbedaan ketika poin menjadi sesuatu yang paling berharga.