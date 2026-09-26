Stadion "Camp Nou" dalam wujud barunya kini bukan lagi sekadar sumber kemenangan bagi tim asuhan pelatih Hansi Flick dan tulang punggung ekonomi vital bagi klub Barcelona, melainkan telah berubah menjadi simbol yang membawa kembali raksasa Catalan itu dengan kuat ke garda depan peta sepak bola dunia.

Setelah secara resmi terpilih pada pertengahan bulan ini untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa tahun 2029, suasana optimisme dan kelegaan menyelimuti seluruh kalangan Catalan atas kemungkinan stadion tersebut juga menjadi tempat penyelenggaraan laga final Piala Dunia 2030, yang digelar dengan penyelenggaraan bersama antara Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Lembaga-lembaga Catalan dan klub Barcelona mendukung berkas pencalonan ini dengan antusiasme yang sangat tinggi, dengan bertumpu pada kesiapan dan rencana struktural yang telah disusun oleh institusi terkait sejak lama. Kendati terpilihnya stadion tersebut untuk final Liga Champions menambah dosis optimisme, persaingan tetap berlangsung sengit dengan kandidat paling menonjol dan terkuat, "Stadion Hassan II" di kota Casablanca, Maroko, di samping masuknya markas "Santiago Bernabeu" di Madrid ke dalam lingkaran persaingan.

Terkait hal ini, Berni Alvarez, Menteri Olahraga dalam pemerintahan Catalan, berkomentar dalam pernyataan terbarunya kepada program "Tot Costa" sebagaimana dikutip surat kabar "Marca" Spanyol, dengan mengatakan: "Camp Nou adalah panggung terbaik sepanjang masa untuk menggelar final. Saya tidak berbicara atas dasar optimisme belaka, melainkan bersandar pada realitas yang nyata; sebab saya yakin bahwa Spotify Camp Nou merupakan wadah ideal untuk final Piala Dunia 2030".

Alvarez menambahkan sembari menjelaskan besarnya koordinasi: "Kami telah melakukan pekerjaan luar biasa hingga saat ini dengan koordinasi yang ketat bersama pemerintah kota Barcelona dan klub, dan itu dilakukan dengan gaya yang tenang serta jauh dari kegaduhan yang ditempuh pihak lain".

Menteri regional itu mengungkapkan kebanggaannya atas langkah-langkah yang telah dicapai, meski ia sempat mengisyaratkan bahwa keputusan akhir bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ranah kualitas teknis berkas yang diajukan, di mana ia berkata: "Kami akan memiliki peluang, sebab hal ini berkaitan dengan keberadaan di tempat dan waktu yang tepat. Mungkin keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada besarnya usaha kami, dan itu bisa jadi terkesan tidak adil, tetapi saya sangat senang dengan setiap langkah yang telah kami ambil hingga saat ini karena kami berjalan di jalur yang benar".

Sebaliknya, Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" belum mengumumkan keputusan akhir mengenai identitas stadion final, meskipun ada pernyataan tegas yang disampaikan Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, yang di dalamnya ia menegaskan bahwa laga penutup akan digelar di "Stadion Hassan II" di Casablanca; yaitu stadion yang saat ini tengah dibangun dengan tujuan diresmikan pada akhir tahun 2027 dengan kapasitas tampung mencapai 115 ribu penonton, sehingga menjadi stadion terbesar di dunia.

Banyak pihak, di antaranya Jose Luis Martinez Almeida, wali kota Madrid, menilai bahwa stadion Maroko adalah yang paling berpeluang menang; ia menyatakan awal pekan ini dengan berkata: "Saya tidak optimistis mengenai penyelenggaraan final di Santiago Bernabeu, karena saya rasa Maroko berjuang mati-matian dan bergerak di tingkat politik serta institusi yang berpengaruh untuk mewujudkan hal itu".

Namun indikasi-indikasi ini tidak menyurutkan semangat klub Catalan tersebut, sebab Joan Laporta, presiden klub Barcelona, menekankan dalam pernyataannya melalui program "Què t'hi jugues" mengenai hak stadionnya, dengan berkata penuh percaya diri: "Final Piala Dunia tidak seharusnya digelar di Casablanca, tidak juga di Madrid, melainkan harus dituanrumahi oleh tanah Camp Nou".

Laporta melanjutkan sembari memaparkan argumennya: "Saya mengatakan ini karena alasan yang jelas terkait kapasitas yang mencapai 105 ribu penonton, dan saya rasa FIFA akan mempertimbangkan faktor ini. Selain itu, final Piala Dunia sebelumnya pernah digelar di Bernabeu pada tahun 1982, dan dengan segala hormat kami kepada Maroko, final 2030 harus dimainkan oleh Spanyol di tanahnya sendiri sebagai mantan juara dunia".