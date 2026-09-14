Setelah dua tahun keterputusan dan kemarahan, Real Madrid kembali menempatkan penghargaan Ballon d'Or di jantung kalendernya. Di panggung London Palladium, dan di bawah gemerlap perayaan peringatan ke-70 berdirinya penghargaan paling bergengsi di dunia, pada hari Senin 26 Oktober mendatang, klub kerajaan itu bersiap mengaktifkan seluruh mesin medianya demi satu tujuan: menobatkan Kylian Mbappe.

Momen ini bukan lagi sekadar seremoni yang berlalu begitu saja dalam agenda klub. Ini adalah tanggal yang ditandai dengan warna merah, lebih penting dari pertandingan atau sesi latihan mana pun, terutama setelah luka yang belum juga sembuh sejak tahun 2024, ketika Real Madrid memboikot acara tersebut sebagai protes atas apa yang disebut para pendukungnya sebagai "skandal tidak meraihnya" Vinicius Junior atas penghargaan itu.

Hari ini, situasinya berbalik total. Klub yang mengajukan veto dan menolak hadir, adalah klub yang sama yang mulai membahas pencalonan pemainnya secara terbuka melalui kanal-kanal resminya, menurut apa yang disebutkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Mbappe pecahkan keheningan: "Saya mengukir sejarah"

Percikan pertama kampanye ini tidak datang dari kantor-kantor, melainkan dari orang yang bersangkutan sendiri. Kendati segala rintangan, Kylian Mbappe memilih momen yang telah diperhitungkan untuk berbicara, menjelang laga pertama Liga Champions Eropa melawan Inter Milan, untuk menyatakan pencalonannya secara terang-terangan.

Bintang Prancis itu berkata dalam konferensi pers: "Saya tidak memberi suara, tetapi saya telah mengukir sejarah di ajang olahraga terpenting, Piala Dunia, dan saya memiliki perasaan yang baik tentang hal itu."

Ini adalah argumen yang tidak bisa disangkal dari sisi angka. Mbappe mengakhiri Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan koleksi 22 gol dalam tiga kali keikutsertaan, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik angka itu, tersimpan celah yang dimanfaatkan para pesaingnya.

Pencalonan yang tidak lengkap: angka-angka di momen krusial

Sebab meskipun dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah, Mbappe mengakhiri turnamen di posisi keempat bersama timnas Prancis, dan kontribusinya di laga terpenting, semifinal melawan Spanyol, sangat minim, di mana ia hanya menyumbang satu tembakan lemah ke gawang, dalam laga yang dituntaskan Spanyol dan mereka pun menjuarainya kemudian.

Skenario yang sama terulang di Liga Champions Eropa. Ia adalah pencetak gol terbanyak edisi terakhir dengan koleksi 16 gol, tetapi ia menghilang di momen-momen penentu, dan tersingkir lebih awal dari turnamen di babak perempat final di tangan Bayern Munich, tanpa meninggalkan jejaknya seperti biasa di babak-babak gugur besar.

Hitung-hitungan Los Blancos: yang kedua belas dalam sejarahnya

Meski kurangnya gelar-gelar kolektif besar ini, mesin media Real Madrid sudah mulai bekerja. Kemenangan Ballon d'Or untuk Mbappe akan menjadi yang pertama dalam kariernya, dan yang kedua belas dalam sejarah pemain yang mengenakan kaus Real Madrid, sehingga klub itu terus memperkuat rekornya sebagai klub dengan jumlah peraih penghargaan terbanyak.

Namun ini adalah kenyataan yang mengandung ironi historis, sebab banyak dari 11 gelar sebelumnya itu, seperti penghargaan Luis Figo, Fabio Cannavaro, Ricardo Kaka, Michael Owen, dan Zinedine Zidane, diraih berkat pencapaian mereka bersama klub-klub lain sebelum bergabung dengan Los Blancos, atau di musim-musim ketika penobatan mereka tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Madrid.

Hari ini, Real Madrid ingin gelar kedua belas berbeda, murni, dan dibangun atas kampanye terorganisir yang dipimpin bersama oleh klub dan pemain, dalam upaya menghapus kenangan 2024 dan mengembalikan mahkota Ballon d'Or ke ibu kota Spanyol lewat gerbang bintang Prancisnya.