Setelah melepas Mahrez... Al Ahly bergerak untuk merekrut Mohamed Salah

Al-Ahli Saudi mulai bergerak untuk merekrut bintang Mesir Mohamed Salah, dalam salah satu potensi transfer paling menonjol selama bursa transfer musim panas, menyusul kepergian resmi pemain Aljazair Riyad Mahrez.

Menurut Sky Sports, para pejabat Al-Ahli telah menanyakan persyaratan teknis dan finansial yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan perekrutan kapten timnas Mesir tersebut, sebagai bagian dari rencana klub untuk memperkuat lini serang menjelang dimulainya musim baru.

Langkah ini diambil setelah Al-Ahly mencapai kesepakatan dengan Riyad Mahrez untuk mengakhiri kontraknya secara damai sebelum waktunya, dalam kesepakatan yang menelan biaya sekitar 14,5 juta euro bagi klub, sehingga sang pemain bebas pindah ke klub mana pun.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa seiring kepergian Mahrez, Al-Ahly sedang mencari bintang baru yang akan memimpin proyek lini serang tim. Meskipun manajemen tertarik untuk merekrut pemain Jerman Karim Ademi, nama Mohamed Salah memiliki posisi yang berbeda dan dianggap sebagai salah satu target utama yang sedang dipertimbangkan oleh klub.

Dilaporkan pula bahwa Al-Ahli sejauh ini hanya melakukan penjajakan terhadap posisi Salah serta memahami tuntutan finansial dan olahraganya, tanpa mencapai kesepakatan apa pun, karena negosiasi masih berada pada tahap awal.

Mohamed Salah dianggap sebagai salah satu target bersejarah bagi klub-klub Liga Saudi, setelah namanya dikaitkan dengan kepindahan ke kompetisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir melalui Al-Ittihad dan Al-Hilal, yang menjadikan kasusnya sebagai salah satu yang paling dinantikan selama bursa transfer musim panas saat ini.

Baca juga:

Koulibaly: Belgia Takut pada Kami... Kami Adalah Juara Afrika!