Raul Gonzalez, legenda Real Madrid, menanggapi kemungkinan kembalinya dia ke klub ibu kota Spanyol tersebut pada periode mendatang, setelah dia memulai pengalaman profesional pertamanya sebagai pelatih kepala.

Klub Real Oviedo mengumumkan penunjukan pria Spanyol Raul Gonzalez sebagai pelatih kepala baru tim utama, menggantikan Julian Calero, yang dipecat dari jabatannya meskipun telah membawa tim meraih kemenangan atas Cadiz dengan skor (2-1).

Dan hari ini, Raul mengenakan pakaian latihan terlebih dahulu untuk memimpin sesi latihan pertamanya di Stadion El Requexon, kemudian mengenakan pakaian resmi untuk perkenalan resminya di Stadion Carlos Tartiere.

Pelatih kepala baru itu didampingi sejumlah anggota manajemen tingkat atas klub dalam konferensi pers pertamanya.

Rahasia Menerima Tawaran Oviedo

Menurut surat kabar "AS", Raul memulai pembicaraannya dengan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga seorang petugas kepolisian yang meninggal dunia pagi ini di Oviedo, sebelum ia menjelaskan perasaannya dengan berkata: "Setelah sekian waktu menjauh dari kepelatihan, saya antusias untuk memilih tempat dengan sejarah yang panjang dan kota yang mencintai sepak bola. Klub ini, terutama David Fernandez (direktur olahraga), telah meyakinkan saya untuk mengambil keputusan ini dan mengemban proyek ini, yang membangkitkan antusiasme saya karena sejarah panjang yang dimiliki klub dan suporternya yang luar biasa."

Ia melanjutkan: "Saya menerima tawaran dari klub-klub lain, tetapi saya diyakinkan oleh manajemen yang serius ini, yang telah berkontribusi pada pengembangan kota ini sejak beberapa waktu, dan memiliki kompleks olahraga yang sedang dibangun, yang merupakan unsur mendasar untuk kelanjutan pertumbuhan. Saya telah berkomunikasi dengan orang-orang di manajemen olahraga dan administrasi umum, dan saya berbicara dengan Cazorla dan Cesar, serta saya merasa bahwa tempat ini memungkinkan saya meraih apa yang saya cita-citakan."

Ia menambahkan: "Saya sangat antusias, dan saya yakin saya mampu memberikan kontribusi, David mengenal saya, dan saya membutuhkan dukungan para pemain. Kami memiliki tim yang seimbang, dan semua itu mendorong saya mengambil keputusan ini. Momen yang tepat datang pada waktunya. Musim ini kami menyaksikan hal-hal yang baik, dan semua orang percaya kami layak menempati posisi yang lebih baik di klasemen, dan itulah yang akan kami upayakan untuk dicapai."

Legenda Real Madrid itu menegaskan: "Kami ingin tampil setara dengan level klub ini. Kami ingin membangun identitas yang khas, dan kami akan memanfaatkan sisi-sisi positif — yang jumlahnya banyak, karena waktunya sempit. Saya telah merasakan antusiasme para pemain untuk memberikan yang terbaik yang mereka miliki."

Ia menyambung: "Ini adalah perjalanan panjang yang penuh pertempuran. Kami akan berusaha berada dalam posisi yang baik dan kami akan berjuang demi tujuan kami, yaitu bertahan di divisi dua."

Ia menjelaskan: "Saya senang melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Kamu adalah dirimu sebagai seorang pemain. Saya harus memimpin tim yang luar biasa. Kami akan menuntut banyak, tetapi kami akan menikmatinya. Sepak bola adalah gairah saya; berada di atas lapangan memenuhi saya dengan kegembiraan. Saya berterima kasih kepada para pemain atas dukungan dan pengertian mereka. Kami akan menangani segala sesuatu selangkah demi selangkah, dan saya akan beradaptasi. Pertandingan pertama saya adalah laga persahabatan di Stadion Tartiere; takdir telah memberi saya kesempatan ini."

Kembali ke Real Madrid

Raul ditanya tentang kemungkinan kembali ke Real Madrid sebagai pelatih pada periode mendatang, dan alih-alih menjawab dengan positif mengingat dia adalah salah satu legenda klub ibu kota Spanyol itu, ia berkata: "Saya melihat diri saya tetap di sini. Di sinilah saya diberi kesempatan dan kepercayaan, dan saya sangat bahagia. Saya tidak bisa berhenti tersenyum; merupakan suatu kehormatan bagi saya bekerja dengan tim ini setiap hari. Saya berharap orang-orang menikmatinya, dan melihat tim yang berjuang dengan berani, serta tidak pernah menyerah."

Mengenai bursa transfer musim dingin, ia berkomentar: "Kami harus selalu bertindak dengan baik, dan kami akan meminta apa yang kami butuhkan. Saat ini kami berada pada tahap memantau perkembangan para pemain. Kami akan melihat apa yang bisa kami berikan. Kami semua berusaha mencapai satu tujuan. Kami akan menjadi lebih kuat, saya memiliki tim yang bagus, dan saya tidak mengeluh, dan jika kami melihat ada aspek-aspek yang bisa diperbaiki, maka kami akan mengupayakannya."

Perlu diingat bahwa Raul sebelumnya pernah bekerja sebagai pelatih di akademi Real Madrid, tetapi dia tidak memimpin tim utama.