Setelah masalah besar: Haaland memicu kekhawatiran Manchester City jelang laga melawan Liverpool

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, membuat cemas para suporter timnya dan pelatihnya Enzo Maresca setelah mengalami cedera saat tampil bersama timnas negaranya menghadapi Portugal pada hari Minggu ini, dalam laga pekan keempat UEFA Nations League.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan timnas Portugal atas Norwegia dengan skor 2-1, sehingga pasukan asuhan pelatih Jorge Jesus memastikan diri lolos ke babak perempat final turnamen, sementara timnas Norwegia tetap berada di dasar klasemen grupnya dengan 3 poin, setelah menelan kekalahan baru dalam perjalanannya di kompetisi ini.

Momen yang memicu kecemasan terjadi pada menit ke-67, ketika Haaland merasakan ketidaknyamanan selama pertandingan, sebelum ia meminta untuk meninggalkan lapangan, hingga tim pelatih timnas Norwegia memutuskan menggantinya dan memasukkan Jorgen Strand Larsen sebagai penggantinya.

Keluarnya Haaland sebelum laga berakhir menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter Manchester City, terutama karena penyerang Norwegia itu merupakan salah satu elemen serangan terpenting dalam susunan pemain tim, dan potensi cedera ini datang pada waktu yang sangat sensitif menjelang kembalinya kompetisi Liga Inggris.

Potensi cedera Haaland semakin memperburuk situasi yang telah berubah menjadi mimpi buruk bagi Manchester City selama jeda internasional, karena tim khawatir kehilangan salah satu senjata serangan paling menonjol menjelang pertandingan yang dinanti melawan Liverpool pada hari Minggu mendatang, dalam rangkaian laga pekan keenam Premier League.

Tim asuhan Enzo Maresca didakwa dengan lebih dari 100 tuduhan yang diajukan oleh Liga Primer Inggris kepadanya, dan Manchester City kini menanti untuk mengetahui hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, meski klub bersikeras atas ketidakbersalahannya dan telah mengajukan banding.

Manchester City memasuki pertandingan yang dinanti ini dalam posisi puncak klasemen Liga Primer Inggris dengan nilai sempurna, setelah mengumpulkan 15 poin dari 5 pekan pertama, sementara Liverpool menempati peringkat keenam dengan 9 poin, yang membuat pertandingan ini memiliki arti penting besar bagi kedua tim dalam persaingan memperebutkan puncak turnamen.

Manchester City kini menanti untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami Haaland dan kemungkinan durasi absennya, di tengah penantian dari tim pelatih dan suporter untuk mengetahui kondisi penyerang Norwegia itu terkait keikutsertaannya dalam duel melawan Liverpool, terutama karena tim tidak memiliki kemewahan untuk kehilangan sang penyerang pada fase awal musim ini.