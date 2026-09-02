Setelah masa sulitnya di Wydad, bintang Maroko teken kontrak untuk comeback mengejutkan ke Eropa

Salah satu bintang veteran Maroko berhasil kembali ke kompetisi Eropa, setelah hanya satu musim membela Maroko, di mana ia memperkuat Wydad.

Noureddine Amrabat yang berusia 39 tahun, dan yang kini berstatus pemain bebas, bergabung dengan klub Belanda Utrecht.

Kepergian Amrabat dari klub Casablanca ini terjadi di tengah kebijakan penghematan finansial yang diberlakukan oleh manajemen baru, di bawah kepemimpinan Ibrahim El Asri, yang tidak memperpanjang kontrak sejumlah besar pemain, di antaranya Amrabat, yang meninggalkan tim di tengah krisis finansial yang memengaruhi keteraturan pembayaran gaji pada akhir musim lalu.

Amrabat tampil bersama Wydad dalam 38 pertandingan, mencetak 4 gol dan menyumbang 4 assist.

Klub Belanda tersebut secara resmi mengumumkan kabar itu dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs resminya, Selasa.

Setelah mengikuti latihan tim selama dua pekan, pemain internasional Maroko itu memukau staf pelatih, dan kini ia mendapatkan izin untuk tampil di kompetisi resmi.

Proses ini berjalan sangat mudah berkat dukungan saudaranya, Sofyan Amrabat, mantan pemain tim junior Utrecht, yang turun tangan kepada manajemen klub untuk memastikan masa percobaan baginya.

Kembalinya Noureddine ke Utrecht memberi tambahan seorang pemain multiposisi yang memiliki pengalaman luas, yang ia peroleh selama tahun-tahun awal karier profesionalnya di Ajax, Huizen, dan PSV.

Utrecht akan menjalani pertandingan berikutnya pada pekan kelima Liga Belanda melawan klub GA Eagles, Sabtu mendatang.