Setelah malam yang sempurna... Ken mengumumkan berakhirnya masalah suaranya dengan nada sarkastis

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, mengumumkan bahwa suaranya telah kembali normal, setelah terdengar sangat serak saat menjalani sesi wawancara media pasca kemenangan dramatis negaranya dengan skor 3-2 atas Meksiko di Piala Dunia.

Kane mencetak gol dari titik penalti untuk membawa tim Tiga Singa unggul 3-1, tak lama setelah rekan setimnya, Jarell Quansah, diusir dari lapangan.

Raúl Jiménez memperkecil ketertinggalan untuk tim Meksiko melalui tendangan penalti, namun tim Inggris yang bermain dengan sepuluh pemain berjuang keras di lini pertahanan untuk mempertahankan kemenangan mereka dan memastikan lolos ke babak perempat final untuk menghadapi Norwegia.

Perayaan setelah pertandingan, yang mencakup nyanyian versi lain dari lagu klasik “Wanderwall” milik band Oasis, membuat pita suara penyerang Harry Kane kelelahan secara signifikan.

Kane berkata kepada BBC sambil tertawa dengan suara serak yang mirip dengan suara-suara yang biasa terdengar setelah hari Minggu di Festival Glastonbury: “Itu pertandingan yang gila, dan kami harus berjuang. Saya baru saja bernyanyi di sana, dan saya benar-benar tidak bisa bicara.”

Menurut ESPN, wawancara ini tersebar luas di internet, tetapi setelah semalam tidur dan mungkin minum secangkir teh mint, kapten timnas Inggris itu terdengar dengan nada yang lebih mendekati aslinya dalam sebuah video yang diunggahnya di akun media sosialnya.

Dalam video tersebut, pada hari Selasa ini, Kane mengatakan: “Seperti yang kalian dengar, suaraku sudah kembali.”

Kane menambahkan dalam pembicaraannya: “Maksudku, wawancara yang bersejarah dan tak terlupakan tadi malam. Aku senang melihat semua orang tertawa dan menikmatinya di semua platform media sosial.”

Kapten timnas Inggris itu melanjutkan, “Tapi ya, itu adalah wawancara yang sempurna untuk mengakhiri malam yang sempurna.”

Suaranya terdengar lebih akrab bagi para penggemar Inggris dibandingkan dengan nada suaranya yang tajam setelah pertandingan babak 16 besar, meskipun masih ada sedikit serak yang tersisa di tenggorokannya.

Kane berbicara tentang suasana pertandingan tersebut, seraya berkata: “Memasuki pertandingan itu adalah hal yang sangat istimewa. Suasana dan stadionnya luar biasa, dan saya rasa semua orang sangat bersemangat hanya dengan berada di sana dan bermain dalam pertandingan bersejarah ini.”

Kane melanjutkan: “Setelah itu, mengatasi rintangan selama pertandingan, berjuang seperti yang kami lakukan, mengorbankan tenaga kami, dan para pemain menutupi setiap sudut lapangan, sungguh luar biasa bisa menjadi bagian darinya, sejujurnya.”

Penyerang Inggris itu menegaskan, “Ini tanpa ragu salah satu pertandingan favorit saya saat mengenakan seragam timnas Inggris.”

Kane menyimpulkan: “Kami sedang memulihkan diri sekarang, dan akan beristirahat sejenak. Kami punya dua hari untuk bersantai, lalu tentu saja akan bersiap untuk pertandingan perempat final yang sangat penting ini.”

Harry Kane akan menghadapi duel sengit melawan rekan senegaranya dari Norwegia, Erling Haaland, saat kedua tim bertemu di Miami pada Sabtu mendatang.