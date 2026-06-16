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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Setelah malam bersejarah itu... Apakah Valverde telah melakukan ketidakadilan terhadap Al-Owais?

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Saudi Arabia vs Uruguay
Uruguay
F. Valverde
M. Al Owais
Spanyol
Arab Saudi
AS
Uruguay

Kejutan mendadak melanda industri perikanan gurita di Arab Saudi

Meskipun kiper timnas Arab Saudi, Mohammed Al-Owais, menampilkan performa luar biasa saat menghadapi Uruguay di Piala Dunia 2026, perdebatan terbesar pasca pertandingan bukanlah mengenai skor (1-1), melainkan mengenai penghargaan Man of the Match yang tidak jatuh ke tangan kiper Arab Saudi tersebut, padahal ia adalah pemain paling menonjol di lapangan.

Al-Owais menampilkan pertandingan bersejarah dalam segala hal, di mana ia menggagalkan 9 upaya berbahaya, termasuk 4 tendangan dari dalam kotak penalti, serta menyelamatkan gawangnya dalam lebih dari satu momen krusial, dan mencegah Uruguay mencetak gol-gol yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan, sehingga "Al-Akhdar" tetap dalam atmosfer pertandingan hingga akhir.

Meskipun penampilannya begitu dominan, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan tersebut diberikan kepada bintang Uruguay Federico Valverde, sebuah keputusan yang menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan penonton dan penggemar, terutama karena kiper Saudi itulah yang paling berpengaruh terhadap hasil pertandingan.

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Keputusan memilih Valverde alih-alih Al-Owais memicu perdebatan mengenai kriteria pemberian penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, terutama dalam pertandingan di mana kiper tampil luar biasa tanpa hal itu tercermin dalam penghargaan individu.

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Spain
ESP
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Saudi Arabia
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Banyak yang berpendapat bahwa Al-Owais pantas mendapatkan penghargaan tersebut, bukan hanya karena jumlah penyelamatannya, tetapi juga karena timing yang krusial dalam menghadapi upaya berbahaya yang nyaris memberikan kemenangan bagi Uruguay di lebih dari satu kesempatan.

Di sisi lain, pemilihan Valverde didasarkan pada pengaruhnya di lini tengah dan upaya-upaya serangannya, namun hal itu tidak mengakhiri perdebatan, melainkan justru memicu kemarahan di kalangan suporter Saudi dan pengamat yang menganggap bahwa “keadilan” tidak hadir kali ini.

Demikianlah Al-Owais keluar dari malam bersejarah dengan penampilan heroik yang sempurna, namun tanpa penghargaan individu yang mencerminkan apa yang telah ia berikan, sehingga namanya tetap menjadi sorotan utama meskipun hasil pertandingan dan penghormatan resmi.

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