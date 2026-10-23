Klub Milan mengecam cacian rasis yang dialami kiper mereka, Mike Maignan, melalui media sosial, usai menerima kartu merah dalam kekalahan dari Bournemouth dengan skor telak 3-0 pada Kamis malam kemarin di Liga Europa.

Klub Italia tersebut merilis pernyataan resmi pada Jumat hari ini, setelah sang kiper menjadi sasaran serangan di internet dalam beberapa jam setelah laga.

Dalam pernyataan tersebut tertulis: "Menyusul pertandingan kemarin melawan Bournemouth, Mike Maignan menjadi sasaran hinaan rasis yang serius dan tidak dapat diterima di media sosial. AC Milan mengecam keras segala bentuk rasisme dan diskriminasi, yang tidak memiliki tempat baik di dalam maupun di luar lapangan, dan klub menyatakan solidaritas serta dukungan penuhnya kepada Mike."

Maignan diusir pada menit ke-27 setelah mendorong wajah Tyler Adams saat Bournemouth bersiap mengeksekusi tendangan sudut. Marcus Tavernier kemudian berhasil mencetak gol dari penalti yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut, sehingga tuan rumah meraih kemenangan dengan nyaman atas tim yang menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Kiper internasional Prancis itu menjelaskan melalui akun media sosialnya pada awal hari Jumat bahwa tindakannya terhadap pemain lawan tidak disengaja.

Ini bukan kali pertama Maignan mengalami cacian rasis. Sebelumnya pada Januari 2024, ia memimpin rekan-rekan setimnya meninggalkan lapangan di Udine setelah menjadi sasaran dari tribun, yang mengakibatkan pertandingan dihentikan sementara.

Klub menyeru para suporternya yang kecewa dengan hasil hari Kamis agar menyalurkan kemarahan mereka dengan cara yang benar dan bertanggung jawab.

Milan menutup pernyataannya dengan berkata: "Kita harus tetap bersatu sebagai pendukung Milan dan sebagai perwakilan sepak bola Italia. Kita semua ingin menang, tetapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar, dengan martabat, saling menghormati, dan keanggunan."