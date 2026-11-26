Bagikan Ikuti GOAL di Google

Al Hilal kembali mendapatkan satu bintang lagi setelah bek kanan Mohammed Mahzari, tetapi juga kehilangan seorang pemain lain, jelang laga yang dinanti kontra Al Ettifaq di Liga Roshn Saudi.

Iklan

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Ettifaq di Dammam pada Sabtu mendatang dalam pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Sebanyak 48 jam sebelum laga, Al Hilal melalui akun resminya di platform "X" merilis pernyataan berisi perkembangan medis sejumlah pemain tim yang cedera jelang pertandingan melawan Al Ettifaq.

Dalam pernyataannya, klub Arab Saudi itu menyebut winger kanan Sultan Mandash ikut ambil bagian dalam sesi pertama latihan bersama tim pada Kamis ini di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, sebelum bertolak ke Dammam untuk menghadapi Al Ettifaq.

Setelah itu, Mandash kembali menjalani program rehabilitasinya demi pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya sebelumnya.

Iklan Iklan

Mandash mengalami cedera pada jeda internasional lalu, tepatnya saat bergabung dengan timnas Arab Saudi dalam pemusatan latihan terakhir di Doha, ibu kota Qatar, untuk menghadapi Korea Selatan dan Uzbekistan dalam laga uji coba.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 09.20 HIL

Cedera tersebut membuat winger Arab Saudi itu absen saat Al Hilal bermain imbang 2-2 dengan Neftchi asal Uzbekistan pada Senin lalu di kandang lawan di Fergana, dalam laga kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Kembalinya Mandash akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi Al Hilal, terlebih ia dianggap sebagai salah satu bintang tim pada musim ini, meski lebih sering tampil dari bangku cadangan.

Iklan

Pemain berusia 32 tahun itu telah tampil dalam 16 pertandingan bersama Al Hilal sejak awal musim ini, dengan torehan 3 gol dan 4 assist.

Dengan demikian, sektor kanan Al Hilal kembali lengkap, setelah klub dalam pernyataannya pada Kamis ini mengumumkan bahwa bek kanan Mohammed Mahzari mengikuti latihan bersama secara penuh jelang laga kontra Al Ettifaq, setelah pada Rabu kemarin hanya mengikuti sesi pertamanya .

Iklan

Mahzari mengalami cedera saat membela timnas Arab Saudi pada jeda internasional terakhir di bulan November ini, setelah tampil beberapa menit dalam laga uji coba melawan Korea Selatan yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Arab Saudi.

Cedera tersebut membuat sang bek kanan absen saat Arab Saudi kalah 1-2 dari Uzbekistan dalam laga uji coba di Doha, ibu kota Qatar, karena ia kembali ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk menjalani perawatan.

Iklan

Pemain berusia 24 tahun itu dianggap sebagai salah satu bintang terbaik Al Hilal musim ini. Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, menjadikannya andalan utama, dan ia telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan dua assist tanpa mencetak gol.

Di sisi lain, Al Hilal pada Kamis ini mengungkapkan bahwa winger mereka yang lain, Nawaf Al-Habashi, mengalami cedera bahu yang membuatnya harus menepi selama dua hingga 3 pekan.

Iklan

Dengan demikian, pemain berusia 28 tahun itu akan absen setidaknya dalam 4 pertandingan tim ibu kota tersebut, yakni melawan Al Ettifaq, Al Diriyah, dan Al Kholood di Liga Roshn Saudi, serta melawan Al Ain asal Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Absennya Nawaf Al-Habashi tidak dianggap berpengaruh besar, terlebih pelatih asal Italia Simone Inzaghi tidak menjadikannya pilihan utama. Ia baru tampil dalam 7 pertandingan sejak awal musim ini, semuanya sebagai pemain pengganti, dengan total 53 menit bermain tanpa mencetak gol maupun memberikan assist.

Iklan

Al Hilal menjalani laga kontra Al Ettifaq dengan status pemuncak klasemen Liga Roshn Saudi saat ini dengan koleksi 30 poin, hasil dari 10 kemenangan dan satu kekalahan, unggul dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr.