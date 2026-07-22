Bek asal Aljazair Aissa Mandi mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional, mengakhiri perjalanan yang berlangsung lebih dari satu dekade bersama Aljazair, setelah menjadi salah satu pilar utama tim dalam beberapa tahun terakhir.

Mandi mengungkapkan keputusannya melalui sebuah video yang diunggah di akun resminya di "Instagram", di mana ia menegaskan bahwa membela timnas Aljazair merupakan sebuah kehormatan besar baginya, seraya menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menutup lembaran perjalanan internasionalnya.

Mandi yang berusia 34 tahun mengatakan, "Bermain untuk timnas Aljazair adalah sesuatu yang luar biasa dan indah, serta memberiku perasaan yang tak terlupakan. Namun aku merasa bahwa saat yang tepat telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal, setelah aku memberikan segala yang aku bisa untuk negaraku."

Di sisi lain, Federasi Sepakbola Aljazair menyampaikan terima kasih kepada Mandi atas periode ia membela timnas, sembari merayakan rekornya sebagai "pemain dengan penampilan terbanyak bersama Aljazair".

Pensiunnya Mandi datang setelah keikutsertaannya bersama timnas Aljazair di Piala Dunia 2026, dan ia menjadi pemain kedua yang menutup perjalanan internasionalnya dari tim tersebut setelah sang kapten Riyad Mahrez.

Bek Aljazair itu memulai perjalanan internasionalnya pada 5 Maret 2014, ketika ia menjalani pertandingan pertamanya bersama Aljazair melawan timnas Slovenia, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Aljazair dua gol tanpa balas.

Sepanjang kariernya, Mandi tampil dalam 122 pertandingan internasional dan mencetak 8 gol, menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Aljazair.

Gelar juara Piala Afrika 2019 di Mesir tetap menjadi pencapaian paling menonjol Mandi bersama Aljazair, di mana ia menjadi salah satu pilar utama dalam skuad besutan pelatih Djamel Belmadi yang mengembalikan trofi benua itu ke Aljazair setelah absen dalam waktu yang lama.