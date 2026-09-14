Setelah dua tahun penuh kerenggangan dan kemarahan, Real Madrid kembali menempatkan penghargaan Ballon d'Or di jantung agenda mereka. Di panggung London Palladium, di bawah gemerlap perayaan ulang tahun ke-70 berdirinya penghargaan paling bergengsi di dunia, pada Senin 26 Oktober mendatang, klub kerajaan itu bersiap mengaktifkan seluruh mesin medianya demi satu tujuan: menobatkan Kylian Mbappe.

Momen ini tidak lagi sekadar acara yang lewat begitu saja dalam kalender klub. Ia adalah momen yang ditandai dengan warna merah, lebih penting dari pertandingan atau sesi latihan mana pun, terutama setelah luka yang belum juga sembuh sejak 2024, ketika Real Madrid memboikot acara tersebut sebagai bentuk protes atas apa yang disebut para pendukungnya sebagai "skandal tidak menangnya" Vinicius Junior dalam penghargaan tersebut.

Hari ini, situasinya berbalik total, karena klub yang mengangkat veto dan menolak hadir itu, adalah pihak yang sama yang mulai membahas pencalonan pemainnya secara terbuka melalui saluran-saluran resmi mereka, menurut yang disebutkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Mbappe memecah keheningan: "Aku telah mencatat sejarah"

Percikan pertama kampanye ini tidak datang dari meja kantor, melainkan dari sang tokoh utama sendiri. Meski menghadapi segala kesulitan, Kylian Mbappe memilih momen yang telah dipikirkan matang untuk berbicara, menjelang laga pertama Liga Champions melawan Inter Milan, untuk mengumumkan pencalonannya secara terang-terangan.

Bintang Prancis itu mengatakan dalam konferensi pers: "Aku tidak memberikan suara, tetapi aku telah mencatat sejarah dalam ajang olahraga terpenting, Piala Dunia, dan aku punya perasaan yang baik soal itu."

Ini adalah argumen yang tidak bisa disangkal dari segi angka. Mbappe menutup Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan koleksi 22 gol dalam tiga kali partisipasi, sebuah rekor yang belum pernah ada sebelumnya. Namun di balik angka itu, tersimpan celah yang dimanfaatkan para pesaingnya.

Pencalonan yang belum sempurna: angka-angka di momen menentukan

Meski dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah, Mbappe mengakhiri turnamen di peringkat keempat bersama timnas Prancis, dan kontribusinya di laga terpenting, semifinal melawan Spanyol, sangatlah minim, di mana ia hanya melepaskan satu tembakan lemah ke arah gawang, dalam pertandingan yang dimenangkan Spanyol dan kemudian mereka rebut gelarnya.

Skenario yang sama terulang di Liga Champions. Ia adalah pencetak gol terbanyak edisi terakhir dengan koleksi 16 gol, tetapi ia menghilang di momen-momen krusial, dan tersingkir lebih awal dari turnamen di babak perempat final di tangan Bayern Munich, tanpa meninggalkan sentuhan khasnya seperti biasa di babak-babak gugur besar.

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Perhitungan klub kerajaan: yang kedua belas dalam sejarahnya

Meski kekurangan gelar-gelar kolektif besar ini, mesin media Real Madrid sudah benar-benar mulai bekerja. Kemenangan Ballon d'Or bagi Mbappe akan menjadi yang pertama dalam kariernya, dan yang kedua belas dalam sejarah pemain yang mengenakan seragam Real Madrid, sehingga klub terus mengukuhkan rekornya sebagai klub yang paling banyak menghasilkan peraih penghargaan tersebut.

Namun ini adalah fakta yang mengandung ironi historis, karena banyak dari 11 gelar sebelumnya, seperti penghargaan Luis Figo, Fabio Cannavaro, Ricardo Kaka, Michael Owen, dan Zinedine Zidane, diraih berkat pencapaian mereka bersama klub lain sebelum bergabung dengan klub kerajaan, atau di musim-musim ketika penobatan mereka tidak terkait langsung dengan pencapaian Madrid.

Hari ini, Real Madrid ingin yang kedua belas ini berbeda, murni, dan dibangun di atas kampanye terorganisir yang dipimpin klub dan pemain secara bersama-sama, dalam upaya menghapus kenangan 2024 dan mengembalikan mahkota Ballon d'Or ke ibu kota Spanyol melalui pintu bintang Prancisnya.