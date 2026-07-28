Setelah Luis Diaz dan Dembele, Winger Manchester City Masuk Radar Al Hilal

Seorang pemain sayap baru masuk ke dalam daftar incaran klub Al Hilal Saudi selama bursa transfer musim panas ini, setelah pemain Kolombia Luis Diaz dan pemain Prancis Ousmane Dembele, tetapi kali ini dari Manchester City.

Radio Inggris "talkSPORT" menyebutkan bahwa Al Hilal ingin mendatangkan pemain Inggris Jack Grealish, sayap Manchester City, selama bursa transfer musim panas ini.

Grealish kembali ke skuad The Citizens setelah masa peminjamannya ke Everton berakhir pada musim lalu, di mana ia mencetak 6 gol dan menyumbang dua assist dalam 20 pertandingan yang ia mainkan di ajang Liga Primer Inggris.

Radio tersebut menjelaskan bahwa Everton ingin merekrut kembali Grealish, tetapi juga dengan status pinjaman, hal yang ditolak Manchester City yang ingin menjualnya secara permanen, dan ini memperkuat posisi Al Hilal.

Posisi Al Hilal masih rumit karena Grealish sendiri, di mana pemain berusia 30 tahun itu ingin bertahan di Liga Primer Inggris pada musim mendatang, namun sang klub bisa saja menggodanya dengan gaji besar yang bebas pajak.

Perlu diingat bahwa Al Hilal telah mendatangkan pemain sayap Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United dengan nilai sekitar 80 juta euro menurut laporan media, tetapi mereka ingin merekrut pemain sayap lainnya, seperti Dembele dan Luis Diaz.