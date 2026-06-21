Setelah "Lubang Maroko".. Media Skotlandia melampiaskan kemarahannya kepada wasit

Beberapa surat kabar terkemuka Skotlandia menuduh wasit pertandingan Maroko melawan Skotlandia telah merugikan tim Skotlandia, saat mereka kalah (0-1) dari Singa Atlas, pada putaran kedua babak penyisihan grup (Grup 3) Piala Dunia 2026.

Pers Skotlandia menyoroti “awal yang mengerikan” dari pertandingan tersebut, serta gol cepat Ismail Al-Saybari pada menit ke-2, sambil membahas peluang lolos yang kini bergantung pada pertandingan berikutnya melawan Brasil.

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Surat kabar(Daily Record)menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “ketidakadilan wasit” dari wasit asal Uzbekistan, Elgez Tantashov, dan memuat judul utama: “Skotlandia mengalami ketidakadilan di Piala Dunia melawan Maroko… Wasit mengabaikan tendangan penalti”.

Surat kabar tersebut menyoroti 5 poin utama, di antaranya bahwa timnas Skotlandia layak mendapatkan setidaknya satu poin, dan bahwa gol awal “menghilangkan semangat pertandingan” dari para pemain dan suporter.

Sedangkan surat kabar (The Scotsman) memuat ulasan para pemain setelah kekalahan tersebut, dan menyebutkan bahwa harapan untuk lolos ke babak 32 besar “masih terbuka”, dengan menyoroti penampilan bagus bintang Skotlandia, Lewis Ferguson. Surat kabar tersebut juga menggambarkan tuntutan tendangan penalti untuk McTominay sebagai “sah”.

“Awal yang Terburuk”

Sementara itu, “BBC Skotlandia” berfokus pada reaksi para pemain dan pelatih Steve Clarke, yang mengatakan setelah pertandingan: “Awal yang mengerikan bagi kami, tetapi kami menunjukkan semangat juang dan keteguhan yang besar di babak kedua.”

Sementara itu, Lewis Ferguson mengatakan: “Itu adalah awal terburuk yang mungkin terjadi. Kami tidak menyentuh bola, dan kami memberi mereka gol yang mudah. Ini bukan gaya bermain kami.”

Dalam liputan Skotlandia di surat kabar Inggris “The Guardian”, gol Maroko itu digambarkan sebagai “lubang dalam pesta Skotlandia di Piala Dunia”, sambil mencatat bahwa para pendukung yang dikenal sebagai “Tartan Army” tampak terkejut dengan gol awal Maroko tersebut.

Laporan tersebut menambahkan bahwa “Skotlandia mungkin diam-diam sudah mengantisipasi hasil ini sebelum pertandingan, mengingat kekuatan tim nasional Maroko dan performa mereka dalam beberapa tahun terakhir.”