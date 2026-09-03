Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap perkiraan jadwal untuk mengakhiri kasus Negreira, yang telah bergulir di hadapan pengadilan Spanyol selama lebih dari 3 tahun.

Hakim dalam kasus Negreira pekan ini memutuskan untuk menolak permintaan Real Madrid untuk memperpanjang penyelidikan selama enam bulan lagi. Klub tersebut berupaya mengumpulkan lebih banyak bukti terkait indikasi dugaan korupsi olahraga, tetapi hakim menilai hal itu tidak perlu, dan berpendapat bahwa periode penyelidikan saat ini sudah cukup.

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Menurut surat kabar "Marca", sidang-sidang yang tersisa, seperti kesaksian Gerard Lopez pada November mendatang, akan digelar, dan hanya itu. Real Madrid dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan tinggi wilayah, tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa penyelidikan telah benar-benar berakhir. Lalu apa selanjutnya?

Segalanya kini bergerak menuju persidangan dan pembacaan putusan yang telah dinantikan seluruh dunia sepak bola selama tiga setengah tahun.

Seluruh prosedur dan gugatan yang tertunda diperkirakan akan diputuskan sebelum akhir tahun ini. Setelah itu, kedua belah pihak akan menyampaikan pembelaan penutup mereka, pertama pihak penuntut kemudian pihak pembela. Dengan demikian, penyelidikan pun ditutup.

Kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan pidana jika diperlukan. Dan di sinilah prosedurnya bisa tertunda, karena hal itu bergantung pada pengadilan yang berwenang. Sebagian pengadilan mengalami penumpukan perkara lebih banyak dibanding yang lain.

Meski demikian, jadwal persidangan kemungkinan besar akan ditetapkan pada musim gugur tahun 2027. Jadwal yang lebih cepat dari itu dinilai sangat sulit.

Dan jika persidangan berlangsung pada Oktober atau November, prosesnya akan memakan waktu antara satu hingga dua pekan, yang bisa membuat putusan dalam kasus Negreira keluar sebelum akhir tahun 2027.

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Jadwal keseluruhan jalannya prosedur, dari sekarang hingga keluarnya putusan, berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, namun sumber-sumber hukum yang dimintai keterangan oleh surat kabar "Marca" menunjukkan bahwa ini mungkin menjadi kerangka waktu untuk mencapai putusan menjelang akhir tahun depan.