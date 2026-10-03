Timnas Arab Saudi berhasil melaju ke partai final turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", setelah menjalani pertandingan tanpa gol melawan Qatar.

Arab Saudi mengalahkan Qatar lewat adu penalti, usai hasil imbang tanpa gol pada waktu normal dan perpanjangan waktu dalam laga yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Hasil imbang tanpa gol mendominasi waktu normal pertandingan, di mana Arab Saudi menguasai jalannya laga secara penuh dan nyaris mencetak gol, namun gagal melakukannya, sehingga keduanya melanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Keadaan tidak banyak berubah pada babak perpanjangan waktu, di mana Arab Saudi melanjutkan serangannya dan menuntut dua tendangan penalti, tanpa dikabulkan oleh wasit, hingga perpanjangan waktu pun berakhir dengan hasil imbang tanpa gol.

Pada adu penalti, Arab Saudi berhasil menang dengan skor 3-2, setelah gol-golnya dicetak oleh Abdullah Al-Hamdan, Mohamed Kanno, dan Mukhtar Ali, sementara Hassan Tambakti dan Firas Al-Buraikan gagal.

Di sisi lain, gol untuk timnas Qatar dicetak oleh Edmilson dan Al-Jarhi, sementara Al-Moez Ali, Jassem Gaber, dan Khoukhi Bouallam gagal.

Perlu dicatat bahwa Arab Saudi akan menghadapi pemenang dari laga antara Oman dan Uni Emirat Arab, pada partai final turnamen Khaleeji 27, Selasa mendatang, di Stadion Al-Inma Jeddah.