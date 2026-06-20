Pelatih asal Maroko, Mohamed Wahbi, menegaskan bahwa staf teknis dan tim “mendukung” kapten tim nasional Ashraf Hakimi, sambil menyebutkan bahwa sang pemain “tenang” dan menunjukkan performa yang luar biasa, sehari setelah Pengadilan Banding Prancis mengonfirmasi bahwa ia akan hadir di persidangan terkait kasus pemerkosaan.

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Pengadilan Banding Versailles pada hari Jumat, pengadilan memerintahkan agar tuduhan pemerkosaan secara resmi diajukan kepada Hakimi, dengan menjelaskan bahwa penyelidikan telah membawa unit penyelidikan pada kesimpulan adanya bukti yang cukup terhadap sang pemain untuk diadili, dalam keputusan yang dikeluarkan hanya beberapa jam sebelum ia memimpin timnas Maroko meraih kemenangan 1-0 atas Skotlandia dalam pertandingan Piala Dunia di Foxborough.

Bek berusia 28 tahun itu sebelumnya mengajukan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan pada Februari lalu oleh hakim penyidik, yang didasarkan pada rekomendasi dari Kejaksaan Agung mengenai perlunya dia diadili, sementara Hakimi membantah telah melakukan pelanggaran apa pun.

Ketika ditanya dalam konferensi pers setelah pertandingan apakah ia khawatir mengenai kondisi mental Hakimi, Wahbi menjawab: “Apakah kalian menonton pertandingannya? Saya rasa begitu. Penampilan Hakimi luar biasa, jadi kami sangat lega, dan dia pun sangat tenang, serta saya rasa dia bermain dengan sangat baik.”

Pelatih asal Maroko itu menambahkan: “Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi mengapa kita harus membicarakan soal manajemen? Dia bangun pagi, makan seperti orang lain pada umumnya, tetap fokus, bermain bersama semua orang, dan ingin bermain dengan penuh semangat, dan itulah yang dilakukannya.”

Dia melanjutkan dengan nada tegas: “Kami tidak perlu mengatakan apa-apa, kami mendukungnya, dia sangat tenang, dan kami berharap dia membuktikan bahwa dia adalah bek sayap terbaik di dunia. Saya rasa hal ini penting bagi saya, para pemain, dan 44 juta warga Maroko yang mengikuti kami.”

Hakimi mendapat sorakan cemoohan dari sebagian suporter di stadion setiap kali dia menyentuh bola, sebuah adegan yang mencerminkan dampak kasus yang menghantuinya sejak Maret/2023, ketika dia menghadapi tuduhan awal pemerkosaan setelah seorang wanita berusia 24 tahun mengklaim bahwa dia diperkosa olehnya di rumahnya di pinggiran Paris.

Sementara itu, Rachel Flour Pardo, pengacara penggugat, mengatakan bahwa setelah lebih dari tiga tahun proses hukum, “dan setelah pencemaran nama baik serta fitnah yang dialami klien saya oleh tim pembela Ashraf Hakimi,” keputusan pengadilan tersebut “memberikan rasa lega dan harapan bagi klien saya.”

Di sisi lain, Hakimi memposting sebuah pesan di platform “X” pada hari Jumat, di mana ia mengatakan bahwa kasusnya akan ditolak seandainya ia tidak terkenal, dan bahwa ia terkadang merasa telah menjadi “sasaran empuk”, sambil menambahkan bahwa kasus tersebut tidak hanya merugikannya, tetapi juga keluarganya, “dan yang terpenting, kebenaran.”