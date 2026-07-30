Pemerintahan Presiden Argentina Javier Milei mengeluarkan dekret baru yang melarang masuknya warga asing yang menghasut kebencian terhadap Argentina atau warganya, serta memungkinkan pengusiran mereka, dalam sebuah langkah yang memicu perdebatan luas mengenai sejauh mana kelayakannya untuk diterapkan serta implikasi hukumnya.

JaringanRadio Monte Carlo Prancis (RMC) menyebutkan bahwa dekret tersebut, yang masih memerlukan peninjauan parlemen, menyasar warga asing yang "menyebarkan pesan kebencian, secara lisan maupun tertulis, atau menghasut kekerasan terhadap rakyat Argentina secara keseluruhan, atau terhadap warga negara Argentina mana pun karena kewarganegaraannya".

Pemerintah membenarkan keputusan tersebut dengan apa yang mereka sebut sebagai "manifestasi permusuhan baru-baru ini terhadap Republik Argentina dan rakyat Argentina".

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Milei tidak menyebutkan "manifestasi" ini secara langsung, tetapi dalam beberapa hari terakhir ia sempat berbicara tentang adanya "kampanye anti-Argentina" pasca Piala Dunia, dengan latar belakang kritik yang dialamatkan kepada timnas Argentina dan para suporternya di luar negeri.

Ia juga menuduh, di tengah ketegangan diplomatik dengan Brasil, pemerintah Brasil, Meksiko, dan Partai Demokrat Amerika mendanai kampanye melawan Argentina, tanpa memberikan bukti atas tuduhan tersebut.

Milei menegaskan bahwa "siapa pun yang menyerang Republik Argentina tidak diterima di negara kami", sementara dekret tersebut menekankan bahwa langkah-langkahnya tidak mencakup perbedaan ideologi atau kritik politik, akademis, maupun sipil, karena hal-hal itu merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.

"Belum diputuskan"

Masa depan dekret ini masih belum diputuskan, karena dikeluarkan sebagai "dekret kebutuhan dan darurat", dan tunduk pada peninjauan komite parlemen sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan dan Senat, dan tidak akan gugur kecuali jika kedua dewan sama-sama menolaknya.

Perumusan hukum dekret tersebut memicu kritik dari para pakar hukum. Pengacara Lucia Gallobo, yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus internasional di Pusat Studi Hukum dan Sosial (CELS), mengatakan bahwa naskahnya "tidak jelas", karena tidak memberikan definisi yang tepat tentang ujaran kebencian atau mekanisme pembuktiannya, sehingga menyisakan ruang luas untuk penafsiran dan penerapan secara diskresi.

Keputusan ini muncul pada saat Federasi Sepak Bola Argentina berada di bawah tekanan, setelah FIFA mengumumkan pembukaan proses disipliner terhadapnya, dengan latar belakang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Piala Dunia, yang mencakup dugaan terkait nyanyian dan gestur diskriminatif, penampilan pesan-pesan tidak pantas dari pihak tim maupun suporter, di samping pelemparan benda dari tribun, serta insiden yang terjadi antara para pemain kedua timnas seusai pertandingan final.