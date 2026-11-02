Pertemuan yang mempertemukan Insinyur Hani Abu Rida, Presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, dengan bintang Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, kembali menyoroti hubungan antara kedua belah pihak, di tengah berbagai pertanyaan yang muncul selama periode lalu mengenai sikap sang kapten Mesir terhadap tim pelatih, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas pada September lalu.

Asosiasi Sepak Bola Mesir mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkap detail kunjungan Hani Abu Rida ke Turki, serta tujuan pertemuannya dengan Mohamed Salah, dengan menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam kerangka kepedulian asosiasi terhadap komunikasi berkelanjutan dengan para bintang timnas nasional.

Asosiasi Sepak Bola Mesir menyatakan dalam pernyataannya: "Hani Abu Rida, Presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, selama kunjungannya ke Turki, yang bertujuan untuk bertemu dengan bintang Mohamed Salah, kapten timnas nasional dan salah satu bintang paling menonjol sepak bola Mesir, berupaya menggelar pertemuan dengannya, dalam kerangka kepedulian asosiasi terhadap komunikasi berkelanjutan dengan para bintang timnas nasional".

Pernyataan itu menambahkan: "Pertemuan tersebut menyaksikan pembahasan mengenai cara-cara mengatasi segala hambatan yang mungkin dihadapi dalam perjalanan timnas nasional, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan kesuksesannya, seraya menegaskan pentingnya komunikasi dan saling pengertian di antara seluruh elemen sistem, bekerja dengan semangat satu tim, serta menciptakan suasana terbaik bagi timnas, tim pelatih, dan para pemainnya, sebagai persiapan menghadapi ajang internasional mendatang".

Pernyataan itu melanjutkan: "Presiden asosiasi menegaskan apresiasinya yang besar terhadap peran yang diwakili oleh Mohamed Salah, sebagai salah satu ikon terpenting sepak bola Mesir dan kapten timnas nasional, dengan menekankan kepedulian asosiasi untuk memberikan segala bentuk dukungan dan bantuan kepada timnas nasional, demi mewujudkan harapan suporter Mesir".

Mohamed Salah, kapten timnas Mesir dan pemain Trabzonspor Turki, sebelumnya telah meninggalkan pemusatan latihan Mesir pada September 2026, usai laga melawan Angola dalam rangka kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, dalam sebuah peristiwa yang memunculkan banyak pertanyaan mengenai hubungannya dengan tim pelatih yang dipimpin Hossam Hassan.

Kepergian Salah terjadi setelah keputusan Hossam Hassan menariknya keluar pada menit ke-60 laga melawan Angola, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol, di mana sang pelatih menjelaskan usai pertandingan bahwa keputusannya murni karena alasan teknis, dengan menegaskan bahwa kapten timnas tidak mengalami cedera apa pun.

Di sisi lain, timnas Mesir tengah bersiap menjalani dua laga melawan Malawi, dalam rangka pekan ketiga dan keempat kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, di mana pemusatan latihan Mesir dimulai pada 9 November mendatang di Pusat Timnas Nasional.

Pertandingan pertama antara kedua timnas dijadwalkan berlangsung pada 13 November di Stadion Internasional Kairo, dalam rangka pekan ketiga, sebelum pertemuan kembali digelar pada tanggal 17 bulan yang sama di Stadion Internasional Bingu di Malawi, untuk pekan keempat.

Timnas Mesir berada di Grup Dua kualifikasi, bersama timnas Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Mesir memuncaki klasemen dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol atas Angola, sementara Malawi menempati peringkat ketiga dengan raihan 3 poin, dan timnas Sudan Selatan berada di peringkat terakhir tanpa poin.

Timnas Mesir sebelumnya mengawali perjalanannya di kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang sendiri, sebelum meraih kemenangan besar atas Sudan Selatan di luar kandang dengan skor lima gol tanpa balas.