Setelah krisis pemecatan... Tony mengungkap kisah di balik layar pertemuan krusialnya dengan Tuchel

Penyerang Inggris Ivan Tony, yang bermain untuk Al-Ahli Saudi, mengungkap kisah di balik layar pertemuan “mencairkan suasana” yang dilakukannya bersama Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, sambil menegaskan bahwa perselisihan sebelumnya di antara mereka hanyalah “kesalahpahaman” yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masing-masing terhadap kepribadian satu sama lain, dan hal ini terjadi menjelang pertandingan yang dinantikan "Tiga Singa" melawan Panama pada penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Impian Tony di Piala Dunia sempat pupus setelah ia hanya bermain selama dua menit dalam pemusatan latihan tim nasional pada bulan Juni tahun lalu, sebelum akhirnya dicoret sepenuhnya oleh Tuchel, namun kemudian ia kembali dan mengejutkan semua orang dengan dipanggilnya ke skuad akhir untuk Piala Dunia.

Pelatih asal Jerman itu sebelumnya sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap “tingkat komitmen” Tony, namun ia mengambil inisiatif untuk menghubungi penyerang Al-Ahly tersebut sebelum turnamen guna mengklarifikasi masalah; Tony menanggapi hal itu dengan mengatakan, seperti dilansir situs “ESPN”: “Situasi ini tidak memerlukan permintaan maaf dari kedua belah pihak; intinya adalah Tuchel tidak mengenal saya sebagai pribadi. Kami mendalami pembicaraan agar masing-masing memahami pola pikir satu sama lain, dan kini dia mulai melihat sisi asli saya. Saya berharap dia senang dengan kehadiran saya di sini.”

Tukhel sebelumnya menggambarkan peran Tony dalam skuad saat ini sebagai mirip dengan anggota “tim operasi khusus”, di mana ia diharapkan membuat perbedaan di menit-menit akhir pertandingan alih-alih menjadi starter, yang ditafsirkan media bahwa pemanggilan pemain berusia 30 tahun itu khusus untuk adu penalti; hal ini ditanggapi Tony dengan mengatakan: “Saya ingin percaya bahwa saya memberikan lebih dari sekadar mengeksekusi tendangan penalti bagi tim nasional, tetapi jika peran saya adalah masuk selama satu menit untuk mengeksekusi tendangan penalti, saya tidak akan pernah menolaknya. Saya di sini untuk melayani tim.”

Tony menolak mengungkapkan apakah ia akan mengeksekusi tendangan penaltinya yang terkenal dengan cara “tidak melihat gawang”—yang memukau semua orang di Euro 2024 saat melawan Swiss—dan hanya berkata sambil tertawa: “Saya tidak bisa membocorkan rahasia ini sekarang!”

Meskipun Tuchel belum memanggil Tony hingga saat ini, bahkan ketika timnas Inggris sedang berusaha mengejar gol dalam pertandingan melawan Ghana yang berakhir imbang tanpa gol di Boston, sang penyerang tampaknya menerima posisinya dalam hierarki penyerang, sambil menjelaskan: “Pelatih telah berbicara denganku sejak awal dan menjelaskan peranku dengan sangat jelas, dan ini jauh lebih baik daripada mengikuti turnamen tanpa tahu di mana posisimu. Ketika pelatih berkata kepadamu, ‘Aku ingin kamu masuk dalam skuad karena kemampuan tertentu,’ keputusan ada di tangan pemain, dan bagiku, menerima peran itu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar.”