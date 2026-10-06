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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Setelah krisis Mohamed Salah, Abu Rida padamkan kebakaran Timnas Mesir dengan caranya sendiri

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Dua laporan dan keputusan yang tertunda

Di tengah meningkatnya kontroversi seputar timnas Mesir dan tim pelatih yang dipimpin Hossam Hassan dan Ibrahim Hassan, tampaknya Asosiasi Sepak Bola Mesir tidak akan mengambil keputusan tergesa-gesa, menunggu rampungnya laporan-laporan resmi dan meredanya situasi sebelum menyelesaikan berkas-berkas yang masih tertunda.

Jurnalis Ahmed Shobier, mantan kiper Al Ahly dan timnas Mesir, mengungkap sikap Hany Abo Rida, Presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, terhadap perkembangan terbaru, dengan menegaskan bahwa kabar yang beredar mengenai pemanggilan Ibrahim Hassan untuk diperiksa tidak memiliki dasar kebenaran.

Shobier mengatakan melalui akunnya di platform "X": "Dikatakan bahwa ada pemanggilan terhadap Ibrahim Hassan untuk diperiksa, hal ini tidak memiliki dasar kebenaran".

Ia menjelaskan bahwa Abo Rida menunggu laporan Khaled El Derandaly, bersama laporan tim pelatih timnas Mesir, sebelum membahas krisis ini dan mengambil langkah apa pun, seraya menegaskan bahwa Presiden Asosiasi Sepak Bola lebih memilih memberi waktu untuk menenangkan situasi dan meredakan ketegangan.

Mantan kiper Al Ahly dan timnas Mesir itu menambahkan bahwa Abo Rida ingin agar berkas-berkas dibahas dalam suasana yang tenang, demi memastikan tercapainya tahap kedisiplinan dan rasionalitas di dalam timnas.

Shobier menekankan bahwa hubungan antara Asosiasi Sepak Bola dan tim pelatih merupakan prioritas bagi Abo Rida, selain perlunya memperbaiki hubungan antara tim pelatih dan tim manajemen dengan para pemain, di antaranya Mohamed Salah, Hamza Abdelkarim, dan Mohamed Abdelmonem.

Ia menutup dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah membangun hubungan yang didasari rasa saling menghormati dan kerja sama antara semua pihak, jauh dari sikap merendahkan para pemain, tim pelatih, atau Asosiasi Sepak Bola, demi menjamin stabilitas timnas Mesir pada periode mendatang.


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