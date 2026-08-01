Al Ahli Saudi mendekati kesepakatan untuk merampungkan transfer baru pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah mencapai kesepakatan dengan klub Al Ettifaq untuk mendatangkan bek Radhi Al Otaibi, dalam langkah yang bertujuan memperkuat sisi kanan menjelang dimulainya musim baru.

Menurut laporan media, manajemen Al Ettifaq menyetujui penjualan kontrak pemain tersebut seharga 17 juta riyal Saudi, setelah negosiasi antara kedua belah pihak selesai dan tercapai kesepakatan final terkait aspek finansial dan kontraktual.

Langkah Al Ahli ini datang di tengah upaya manajemen untuk menyediakan opsi tambahan di posisi bek kanan, terutama dengan ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Ali Majrashi, yang absennya dari pemusatan latihan tim di luar negeri memicu banyak kontroversi dalam beberapa hari terakhir.

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Sumber-sumber menegaskan bahwa Al Ahli telah menyelesaikan sebagian besar rincian transfer dengan Al Ettifaq, dan tersisa hanya penyelesaian prosedur akhir dengan pemain, sebagai persiapan untuk mengumumkan kepindahannya secara resmi serta bergabungnya ia dalam persiapan tim untuk musim baru.

Manajemen Al Ahli menilai Radhi Al Otaibi merupakan tambahan penting berkat kesiapannya dan pengalamannya di Liga Roshn, sehingga menjadi salah satu solusi yang bisa diandalkan oleh tim pelatih, di tengah keinginan klub untuk memasuki musim baru dengan skuad lengkap yang mampu bersaing di seluruh ajang.