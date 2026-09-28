Klub Al Ahly Mesir mengumumkan pada Senin malam hari ini perpanjangan kontrak kiper mereka, Mohamed El Shenawy, hingga musim 2027-2028, sehingga sang kapten benteng merah itu melanjutkan perjalanannya bersama klub. Pengumuman ini datang hanya beberapa hari setelah kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, terkait kiper veteran tersebut.

Pengumuman resmi perpanjangan kontrak El Shenawy datang pada momen yang mencolok, setelah hari-hari sebelumnya diwarnai krisis antara Al Ahly dan Hossam Hassan menyusul pernyataan yang disampaikan pelatih tersebut mengenai sang kiper, sebelum klub merah itu membalas dengan pernyataan resmi yang membela kaptennya dan menolak apa yang disebutnya sebagai pelanggaran terhadap salah satu pemainnya. Pelatih tim nasional kemudian kembali hari ini untuk menjelaskan sikapnya dan menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya telah disalahpahami.

Al Ahly menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa Mohamed El Shenawy telah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga musim 2027-2028, dalam sebuah pertemuan yang mempertemukannya dengan Dr. Essam Serageldin, kepala sektor kontrak, dan Kapten Wael Gomaa, direktur sepak bola, sebagai langkah yang menegaskan keberlanjutan sang kiper dalam skuad tim pada periode mendatang.

El Shenawy mengungkapkan rasa bangga yang besar atas apresiasi klub dan manajemennya, dan ia juga menyampaikan pesan kepada suporter Al Ahly, menegaskan rasa terima kasihnya yang mendalam atas dukungan mereka, serta menyebut mereka sebagai "penopang dan sandaran" bagi klub dan para pemainnya. Ia menuturkan bahwa para pemain tim beruntung memiliki suporter yang selalu mendorong mereka untuk melipatgandakan usaha dan meraih lebih banyak kemenangan serta gelar.









Perpanjangan kontrak El Shenawy datang hanya beberapa hari setelah pernyataan Hossam Hassan yang memicu kontroversi luas, ketika pelatih tim nasional Mesir itu berbicara tentang alasan tidak dipanggilnya sang kiper ke pemusatan latihan bulan September. Ia mengatakan bahwa pada periode sebelumnya El Shenawy "sudah selesai" dengan klubnya dan tidak bermain, sebelum kembali menemukan levelnya melalui keikutsertaannya bersama tim nasional lalu kembali bermain bersama Al Ahly.

Pernyataan Hossam Hassan memicu kemarahan klub Al Ahly, yang mengeluarkan pernyataan resmi menolak pernyataan pelatih tim nasional Mesir tersebut, dengan menegaskan bahwa merendahkan nilai teknis dan moral pemain mana pun yang mewakili klub adalah hal yang tidak dapat diterima, terutama ketika hal itu menyangkut Mohamed El Shenawy, kapten Al Ahly dan tim nasional Mesir.

Dalam pernyataannya, Al Ahly menegaskan bahwa mereka senantiasa mendukung tim-tim nasional, dan bahwa mereka pada awalnya memilih untuk diam demi kepentingan tim nasional, namun mereka menilai pernyataan Hossam Hassan sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima. Al Ahly menegaskan bahwa pelatih berhak memilih pemain yang dianggapnya sesuai berdasarkan visi teknisnya, dengan tetap perlu menjaga rasa saling menghormati di antara seluruh elemen ekosistem sepak bola.

Krisis tidak berhenti pada pernyataan Al Ahly, karena Hossam Hassan kembali pada Senin hari ini untuk menjelaskan pernyataan sebelumnya mengenai El Shenawy, dengan menegaskan bahwa ucapannya telah disalahpahami, dan bahwa ia merujuk pada periode saat sang kiper mengalami cedera, serta tidak bermaksud merendahkannya atau meragukan kemampuannya.

Hossam Hassan mengatakan bahwa El Shenawy termasuk pemain yang setia kepada tim nasional Mesir, dengan menegaskan rasa hormatnya kepada seluruh pemain dan kepercayaannya kepada para kiper tim nasional Mesir, dalam upaya menjelaskan sikapnya terkait pernyataan yang memicu kontroversi selama beberapa hari terakhir

Di antara pernyataan Hossam Hassan, tanggapan Al Ahly, dan kemudian klarifikasi pelatih tim nasional, datanglah pengumuman perpanjangan kontrak El Shenawy yang menegaskan keberlanjutan kiper veteran itu bersama benteng merah.



