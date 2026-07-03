Kiper asal Jerman, Marc-André ter Stegen, kini berada di ambang kepindahan ke Ajax Amsterdam, setelah teratasi masalah utama yang selama ini menghambat negosiasi, yaitu terkait pembagian gaji pemain yang mencapai 20 juta euro per tahun.

Menurut Fabrizio Romano, pakar transfer pemain, Barcelona telah mencapai kesepakatan awal dengan perwakilan kiper asal Jerman tersebut mengenai kepindahan Ter Stegen ke Ajax dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir Juni 2027, dengan ketentuan bahwa klub Belanda tersebut akan menanggung sebagian besar gaji tahunan sang kiper selama masa peminjamannya.

Sementara itu, jaringan “Sky Sports” melaporkan bahwa kontrak peminjaman tersebut tidak akan mencakup klausul yang memberikan hak kepada Ajax untuk melakukan pembelian permanen, dan meskipun saat ini hanya tinggal menyempurnakan detail-detail kecil terakhir antara kedua belah pihak, asalkan tidak ada hambatan tak terduga, kiper asal Jerman tersebut akan menjalani pemeriksaan medis rutin di ibu kota Belanda sebagai persiapan untuk pengumuman resmi pada minggu depan.

Faktor teknis memainkan peran sentral dalam penyelesaian kesepakatan ini, khususnya kehadiran pelatih asal Spanyol, Michel, sebagai kepala staf teknis Ajax; skenario serupa pernah terjadi pada musim lalu ketika Michel melatih Ter Stegen selama masa peminjamannya di klub Girona.

Pelatih asal Spanyol itu bersikeras untuk membawa kembali kiper asal Jerman tersebut ke proyek barunya di Belanda, dengan menjanjikan kepadanya posisi kiper utama tanpa syarat, suatu keistimewaan yang sama sekali tidak dimiliki Ter Stegen di Barcelona.

Kiper asal Jerman itu memasuki negosiasi ini dengan sepenuhnya menyadari perubahan nasibnya di Camp Nou; di mana kiper muda Juan García kini menjadi pilihan utama dan pilar tak tergantikan dalam skuad asuhan pelatih Hans Flick setelah menampilkan musim yang luar biasa.

Dengan sisa dua tahun dalam kontraknya bersama Barcelona, Ter Stegen memilih opsi pindah untuk mengamankan posisi starter. Kiper tersebut saat ini sudah berada di kota Barcelona untuk menyelesaikan proses transfer, sebagai persiapan untuk segera terbang ke Amsterdam guna bergabung dalam sesi latihan bersama Ajax begitu kesepakatan tersebut diumumkan secara resmi.