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JJ Gabriel, yang baru berusia 16 tahun, kini berada di ambang menjadi pemain baru Real Madrid.

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Menurut laporan harian Mundo Deportivo, kesepakatan dengan J Gabriel sudah di depan mata dan bisa diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Real Madrid akan membayar 360 ribu euro kepada Manchester United sebagai kompensasi hak pembinaan sang pemain muda.

Petinggi Real Madrid menilai JJ Gabriel memiliki modal untuk menjadi bintang besar di masa depan. Namun, ada kecemasan di jajaran atas Los Blancos terkait lingkungan sekitar sang pemain, khususnya ayahnya.

Sang ayah, Joe Okerwell, merupakan mantan pesepak bola profesional yang pernah membela tim nasional Irlandia, dan memiliki pengaruh besar dalam karier sepak bola putranya.

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Campur tangan sang ayah sempat memicu ketegangan dengan Manchester United, yang akhirnya berujung pada kepergian JJ Gabriel dari klub Inggris tersebut.

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Real Madrid sangat memahami persoalan ini. Karena itu, klub terus memantau dengan saksama seberapa besar pengaruh ayah sang pemain terhadap kariernya.

Untuk meredam pengaruh tersebut, Ali Barat ikut terlibat dalam negosiasi. Ia adalah agen yang telah dikontrak JJ Gabriel untuk mewakilinya.

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Ali Barat memiliki hubungan yang sangat baik dengan Real Madrid, karena ia juga mewakili dua pemain di skuad Los Blancos, yakni Denzel Dumfries dan Dean Huijsen.

Real Madrid menaruh kepercayaan kepada sang agen untuk memastikan pengaruh ayah JJ Gabriel tidak berdampak negatif terhadap karier sepak bola sang pemain bersama Los Merengues.