Sentuhan Jorge Jesus mulai cepat terlihat bersama timnas Portugal, setelah Vitinha, bintang Paris Saint-Germain, memuji perubahan yang dibuat sang pelatih baru, seraya menegaskan bahwa kerja keras itu mulai membuahkan hasil di atas lapangan.

Vitinha kembali ke susunan pemain utama saat menghadapi Denmark, dan tampil dalam salah satu laga terbaiknya bersama kostum Portugal, setelah mencetak gol internasional pertamanya lewat sundulan dari umpan silang Bruno Fernandes, pada babak kedua, dalam pertandingan yang memperlihatkan akurasi umpannya mencapai 90%.

Vitinha berkata dalam pernyataan kepada stasiun "RTP" usai pertandingan: "Kerja keras pelatih mulai membuahkan hasil, dan ini terlihat jelas. Saya rasa saya sudah sangat jelas, dan untungnya segala sesuatu berjalan dengan baik. Inilah cara yang ingin kami lanjutkan."

Ia menambahkan sambil menyampaikan pesan kepada publik Portugal dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca" asal Spanyol: "Jika Stadion Dragao terisi penuh dan kami mengalahkan Norwegia dengan skor 4-0, itu akan sempurna."

Mengenai suasana di dalam timnas setelah kontroversi seputar Cristiano Ronaldo, Vitinha menjelaskan: "Kami berusaha fokus pada pertandingan dan kami berhasil melakukannya. Kami menampilkan penampilan yang luar biasa, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh tim. Semangat moral sangat tinggi, dan ketika semangat sekuat ini, kemenangan menjadi lebih dekat bahkan jika segala sesuatu tidak berjalan secara teknis sesuai keinginan."









Di sisi lain, Goncalo Ramos terus menegaskan kemampuannya menutupi absennya Ronaldo, setelah mencetak satu gol dan membuat satu assist saat menghadapi Denmark, sehingga menambah koleksinya menjadi 13 gol internasional dengan rata-rata satu gol setiap 94 menit.

Ramos berkata: "Selalu baik untuk mencetak gol, berkontribusi, dan menciptakan gol, tetapi yang terpenting adalah kemenangan. Kami semua memiliki kualitas tinggi, pelatih memiliki banyak pilihan, dan saya senang bisa memperkokoh tempat saya di tim."

Penyerang Portugal itu memuji sang pelatih baru, seraya menegaskan bahwa para pemain kini memahami peran mereka dengan lebih jelas: "Jesus adalah tambahan yang berharga, dan kami kini memahami permainan dengan lebih baik. Kami tahu posisi setiap pemain, secara defensif maupun ofensif, dan itu terlihat dalam pertandingan hari ini serta pertandingan-pertandingan terakhir."

Ramos menutup: "Kami terus membaik dari hari ke hari, dan ini adalah proses yang berkelanjutan. Saya suka bermain dengan cara ini karena cocok dengan gaya saya, selain itu merebut bola di area berbahaya selalu membuat kami lebih dekat untuk mencetak gol dan menciptakan peluang."