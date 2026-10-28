Pakar hubungan masyarakat dan pemasaran ternama, Mark Borkowski, menegaskan bahwa bintang Harry Kane bisa menjadi satu-satunya penyelamat reputasi sepak bola Inggris, setelah Manchester City menyeret olahraga ini ke lumpur.

Pernyataan sang pakar muncul setelah malam penganugerahan Ballon d'Or, di mana Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut. Ia berdiri untuk menerima tepuk tangan meriah, sembari berterima kasih kepada istri, keluarga, serta sederet panjang pelatih yang pernah bekerja bersamanya dengan menyebut nama satu per satu.

Keberhasilan Kane datang pada momen yang sangat kritis bagi sepak bola Inggris, karena reputasi olahraga ini di sana tercoreng setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan terkait pelanggaran berat terhadap aturan keuangan Premier League selama sembilan musim berturut-turut.

Borkowski menilai Kane memiliki kualifikasi untuk memainkan peran seorang negarawan dalam memperbaiki citra yang tercoreng itu. Ia berkata kepada surat kabar Inggris "The Sun": "Mari kita hadapi, sepak bola Inggris saat ini berada dalam kondisi yang sangat buruk dari segi reputasi, dan terlepas dari apa yang akan dilakukan Premier League terhadap Manchester City, Harry Kane bisa menjadi penyelamat reputasi sepak bola di negara ini."

Ia menambahkan: "Saya rasa ia memang merasa seperti seorang negarawan, dan ia merasa ada peran yang lebih besar untuk dimainkan ketimbang semua peran stereotip yang biasa dijalani para pesepakbola. Dalam kariernya, mungkin tersisa dua atau tiga turnamen lagi baginya, dan tujuannya adalah membawa Piala Dunia untuk Inggris, yang akan mendatangkan banyak uang baginya serta menciptakan warisan yang bertahan lama."

Sang pakar menjelaskan bahwa Inggris masih membicarakan para juara 1966 dan Sir Geoff Hurst, yang memainkan peran sebagai duta sepak bola Inggris sejak kemenangan Piala Jules Rimet. Ia menegaskan: "Harry Kane bisa memainkan peran sebagai duta Inggris karena nilai-nilai dan kepribadiannya, dan ia mungkin meninggalkan warisan yang lebih besar daripada David Beckham sendiri."



