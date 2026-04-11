Setelah krisis Al-Ahli... Ketidakadilan wasit yang mengejutkan menimpa Al-Nassr saat menghadapi Al-Akhdoud

Pertandingan antara Al-Nassr dan Al-Akhdoud, yang digelar pada Sabtu malam ini dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28 Liga Roshen Saudi, diwarnai dengan insiden wasit yang kontroversial dan memicu banyak perdebatan selama jalannya pertandingan.

Ahli wasit asal Mesir, Mohamed Kamal Risha, dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi, mengatakan bahwa pertandingan Al-Nassr dan Al-Akhdoud menyaksikan situasi kontroversial pada menit ke-36, yang seharusnya berujung pada pemberian tendangan penalti.

"Risha" menjelaskan bahwa pemain Al-Nassr, Ayman Yahya, mengalami dorongan di dalam kotak penalti oleh pemain Al-Akhdoud, Christian Basogog, dan menegaskan bahwa pelanggaran tersebut jelas dan memerlukan intervensi wasit dengan memberikan tendangan penalti.

Dia menambahkan bahwa keputusan wasit untuk melanjutkan permainan tidak tepat, sambil mencatat bahwa teknologi video (VAR) seharusnya campur tangan untuk memperbaiki keputusan tersebut, namun menurutnya VAR justru mendukung dilanjutkannya permainan meskipun situasinya jelas, yang dianggapnya sebagai kesalahan wasit yang memengaruhi jalannya pertandingan.

Adegan menegangkan ini terjadi di tengah krisis terkenal yang dialami tim Al-Ahli Jeddah saat menghadapi Al-Fayha terkait tendangan penalti yang tidak diberikan pada menit terakhir, setelah beredarnya video yang memperlihatkan percakapan wasit keempat yang meminta para pemain Al-Raqi untuk fokus pada Liga Champions Asia dan melupakan liga domestik.