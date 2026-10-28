Pelatih asal Aljazair, Noureddine Benzekri, semakin dekat untuk kembali berkarier di Liga Roshn Saudi, setelah jatuhnya korban ketiganya pada musim ini.

Klub Abha mengumumkan pada hari Rabu ini pemecatan pelatihnya yang berasal dari Kroasia, Damir Buric, akibat hasil-hasil buruk yang dialami tim sejak awal musim ini, dengan menunjuk rekan senegaranya, Teo Perica, sebagai penggantinya untuk sementara.

Buric menjadi pelatih ketiga yang dipecat pada musim ini di Liga Roshn, setelah pelatih asal Serbia Zarko Lazetic dari Al Taawoun, dan pelatih asal Saudi Khaled Al Atwi dari Al Fateh.

Surat kabar "Arriyadiyah" asal Saudi menyebutkan bahwa manajemen klub Abha menempatkan Benzekri dalam daftar kandidat untuk mengisi jabatan tersebut hingga akhir musim ini, dengan adanya beberapa kandidat lainnya.

Pertandingan berikutnya ABH Saudi Pro League 08.30 ITT

Pelatih asal Aljazair itu memiliki pengalaman besar di Liga Roshn, terutama dalam hal menyelamatkan tim dari degradasi, sebagaimana yang ia lakukan bersama Al Akhdoud, Al Kholood, dan terakhir Al Shabab pada musim lalu.

Abha membutuhkan pengalaman tersebut pada musim ini, terlebih lagi karena tim menempati posisi kedelapan belas dan terakhir di klasemen dengan hanya dua poin, yang diraih dari dua kali imbang dan 8 kali kalah, tanpa meraih satu kemenangan pun.

Perlu diingat bahwa Abha promosi ke Liga Roshn pada musim ini setelah menjuarai Liga Divisi Pertama pada musim lalu, di bawah kepemimpinan Buric sendiri.