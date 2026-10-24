LaLiga bersiap menghadirkan liputan televisi yang belum pernah ada sebelumnya untuk duel El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di Stadion Camp Nou, dengan menggunakan hingga 38 kamera, bahkan berpotensi ditambah menjadi 39 kamera, di tengah prediksi bahwa jumlah penonton pertandingan ini bisa mencapai lebih dari 650 juta pemirsa di seluruh dunia.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", rencana produksi tersebut mencakup penempatan kamera di berbagai sudut stadion untuk meliput beragam detail pertandingan, sebagai bagian dari upaya LaLiga menghadirkan pengalaman menonton yang canggih bagi salah satu laga paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Liputan yang dinanti ini melampaui jumlah kamera yang biasa digunakan dalam pertandingan Barcelona dan Real Madrid, yang berkisar antara 25 hingga 26 kamera, karena akan mencakup kamera gawang, garis gawang, bangku cadangan, dan terowongan pemain, selain kamera berkecepatan tinggi yang memungkinkan pemutaran ulang momen dari berbagai sudut.

Pengaturan ini muncul menyusul kontroversi yang dipicu oleh sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, setelah gambar televisi, menurut laporan tersebut, tidak menyediakan sudut yang menentukan untuk salah satu momen yang melibatkan Arda Guler dan Pique, hal yang memperkuat pentingnya menyediakan sudut pengambilan gambar tambahan dalam laga-laga besar.

Di antara teknologi yang akan digunakan adalah bola terhubung yang akan muncul untuk pertama kalinya dalam pertandingan El Clasico, yang memungkinkan penyediaan data tambahan selama permainan berlangsung, selain teknologi Ref Cam, yang menyajikan tayangan dari sudut pandang wasit, untuk memberikan pemirsa perspektif berbeda atas jalannya pertandingan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Di tingkat internasional, LaLiga memperkirakan jumlah penonton potensial mencapai lebih dari 650 juta pemirsa, sementara 28 lembaga penyiaran televisi dari pasar internasional dijadwalkan hadir di Barcelona untuk memproduksi konten khusus pertandingan, bersamaan dengan pendistribusian sinyal televisi melalui platform global, di antaranya Disney, DAZN, dan Canal+.

Liputan pembuka dijadwalkan dimulai 90 menit sebelum pertandingan digelar, mencakup kedatangan kedua tim ke stadion, suasana di balik layar ruang ganti, serta sesi pemanasan, sehingga memberi pemirsa pemantauan yang lebih luas atas atmosfer El Clasico sebelum peluit tanda dimulai dibunyikan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa LaLiga menjelaskan bahwa jangkauan El Clasico meningkat sebesar 51% selama dua musim terakhir, dibandingkan dengan empat musim sebelumnya, sebuah indikasi semakin luasnya cakupan pemantauan internasional terhadap duel antara kedua rival tersebut.