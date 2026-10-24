Setelah kontroversi "siku Guler", La Liga siapkan kejutan tak terduga di El Clasico

LaLiga bersiap menghadirkan liputan televisi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk duel El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di Stadion Camp Nou, dengan menggunakan hingga 38 kamera dan kemungkinan menambahnya menjadi 39, di tengah prediksi jumlah penonton potensial pertandingan ini mencapai lebih dari 650 juta pemirsa di seluruh dunia.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", rencana produksi tersebut mencakup penempatan kamera di seluruh penjuru stadion untuk meliput berbagai detail pertandingan, dalam rangka upaya LaLiga menghadirkan pengalaman menonton yang canggih untuk salah satu duel terbesar dalam sepak bola dunia.

Liputan yang dinanti ini melampaui jumlah kamera yang biasa digunakan dalam pertandingan Barcelona dan Real Madrid, yang berkisar antara 25 dan 26 kamera, karena akan mencakup kamera gawang, garis gawang, bangku cadangan, dan terowongan, di samping kamera berkecepatan tinggi yang memungkinkan tayangan ulang dari berbagai sudut.

Pengaturan ini muncul menyusul kontroversi yang ditimbulkan oleh sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan Real Madrid dan Sevilla, setelah gambar televisi, menurut laporan tersebut, tidak menyediakan sudut yang menentukan untuk salah satu insiden yang melibatkan Arda Guler dan Pique, yang memperkuat pentingnya menyediakan sudut pengambilan gambar tambahan dalam duel-duel besar.

Di antara teknologi yang akan digunakan adalah bola terhubung yang akan muncul untuk pertama kalinya dalam pertandingan El Clasico, yang memungkinkan penyediaan data tambahan selama permainan, di samping teknologi Ref Cam yang menayangkan adegan dari sudut pandang wasit untuk memberi penonton pandangan berbeda terhadap jalannya pertandingan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Di tingkat internasional, LaLiga memperkirakan jumlah penonton potensial mencapai lebih dari 650 juta pemirsa, sementara 28 lembaga penyiaran televisi dari pasar internasional dijadwalkan hadir di Barcelona untuk memproduksi konten khusus pertandingan ini, bersamaan dengan penyebaran sinyal televisi melalui platform global, di antaranya Disney, DAZN, dan Canal+.

Liputan pembuka dijadwalkan dimulai 90 menit sebelum pertandingan digelar, mencakup kedatangan kedua tim ke stadion, suasana di balik layar ruang ganti, dan sesi pemanasan, sehingga memberi penonton pengalaman menyaksikan atmosfer El Clasico secara lebih luas sebelum peluit kick-off.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa LaLiga menjelaskan jangkauan El Clasico meningkat sebesar 51% selama dua musim terakhir, dibandingkan dengan empat musim sebelumnya, sebagai indikasi meluasnya cakupan pemirsa internasional untuk duel antara kedua rival ini.