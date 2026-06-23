Setelah kontroversi seputar Messi... Martsiniak ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan Mesir melawan Iran

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan wasit untuk pertandingan Mesir melawan Iran dan Irak melawan Senegal, pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2023.

Pertandingan Mesir melawan Iran, yang dijadwalkan pada Sabtu pagi mendatang, akan dipimpin oleh wasit internasional asal Polandia, Simon Marciniak, yang sebelumnya telah memimpin banyak pertandingan besar.

Marciniak akan dibantu oleh rekan senegaranya, Tomasz Listkiewicz, sebagai asisten wasit pertama, dan Adam Kobsek sebagai asisten wasit kedua, sementara wasit keempat dijabat oleh Yosuke Araki dari Jepang, dan rekan senegaranya, Jun Mihara, sebagai wasit cadangan.

Perlu dicatat bahwa Martsiniak pernah memimpin pertandingan antara Argentina dan Aljazair pada putaran pertama, dan tim nasional Arab mengajukan keluhan kepada FIFA terhadap tim wasit dengan alasan mereka mengabaikan kartu merah yang seharusnya diberikan kepada Messi, setelah ia melakukan pelanggaran terhadap Issa Mandi—insiden yang memicu kontroversi besar setelah pertandingan tersebut.

Mesir memimpin Grup 7 dengan 4 poin, diikuti oleh Iran dan Belgia masing-masing dengan 2 poin, serta Selandia Baru di posisi terakhir dengan 1 poin.

Sedangkan pertandingan Irak melawan Senegal akan digelar Jumat mendatang, dipimpin oleh wasit asal Inggris Anthony Taylor, dengan rekan senegaranya Gary Beswick dan Adam Nan sebagai asisten wasit, sedangkan wasit keempat adalah Khalid Al-Taris dari Arab Saudi, dan rekan senegaranya Muhammad Al-Abkari sebagai wasit cadangan.

Timnas Irak saat ini menempati peringkat keempat di Grup 9 tanpa poin, hanya terpaut selisih gol dari Senegal yang berada di peringkat ketiga.



