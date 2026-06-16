Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membantah telah memilih pemain asal Uruguay, Federico Valverde, bintang Real Madrid, sebagai pemain terbaik dalam pertandingan timnas negaranya melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2026.

Valverde tampil sebagai starter dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara Arab Saudi dan Uruguay, dini hari Selasa ini, di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Setelah pertandingan usai, bintang Real Madrid tersebut meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, sebuah keputusan yang memicu kontroversi, terutama setelah penampilan gemilang Mohammed Al-Owais, kiper timnas Arab Saudi, yang menunjukkan performa luar biasa saat menghadapi Uruguay.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengungkapkan kepada surat kabar Saudi “Al-Sharq Al-Awsat” bahwa mereka bukanlah pihak yang memilih Valverde sebagai pemain terbaik pertandingan, karena pemilihan tersebut dilakukan melalui pemungutan suara publik di situs resmi FIFA.

FIFA menyatakan bahwa mereka mengajukan tiga nama pemain untuk dipilih oleh penonton pada 15 menit terakhir pertandingan, yaitu Valverde, Al-Owais, serta bek Saudi Abdul-Ilah Al-Omari, dan hasilnya menguntungkan bintang Uruguay tersebut.

Perlu dicatat bahwa Al-Owais tetap menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, di mana ia berhasil menahan 9 tembakan, 4 di antaranya dari dalam kotak penalti, sehingga memberikan timnas negaranya satu poin pertama di Piala Dunia.