Setelah kontraknya di Galatasaray berakhir, Mauro Icardi mengangkat wacana kepulangan spektakuler

Seperti diungkapkan penyerang Argentina itu dalam wawancara dengan surat kabar Italia La Repubblica, ia mempertimbangkan untuk kembali ke Serie A bersama mantan klubnya, Inter Milan. "Apakah saya bermimpi kembali ke Inter? Itu akan menjadi sesuatu yang istimewa. Saya menjalani tahun-tahun penting di sana, mengenakan ban kapten, dan merasa menyatu dengan seragam itu," jawab pemain berusia 33 tahun tersebut ketika ditanya soal kemungkinan kembali mengenakan seragam Nerazzurri.

Perpisahannya dengan Inter Milan terasa "menyakitkan", sehingga ia ingin "menutup siklus itu dengan cara berbeda". Meski demikian, ia menegaskan: "Namun, kembali hanya masuk akal jika kami sama-sama saling percaya dan mengejar tujuan bersama. Saya masih punya banyak hal untuk diberikan: Jika saya kembali, itu untuk berkontribusi dan menang."

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Apa yang menyebabkan keretakan hubungan antara Inter Milan dan Mauro Icardi?

Icardi meninggalkan Inter di tengah perselisihan pada akhir musim panas 2019 dan awalnya bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai pemain pinjaman. Setahun kemudian, klub tersebut memutuskan merekrut sang penyerang secara permanen dengan biaya 50 juta euro. Pada 2022, ia kemudian pindah ke Galatasaray Istanbul, tempat ia terikat kontrak hingga musim panas lalu. Saat ini ia tidak memiliki klub.

Pada awal paruh kedua musim 2018/19, Icardi dicopot dari jabatan kapten Inter dan digantikan oleh Samir Handanovic, kiper utama klub selama bertahun-tahun. Ia dituding tidak secara tegas menyatakan komitmennya kepada klub dan tidak mendapat dukungan di dalam tim.

Selain itu, saat itu beredar rumor transfer mengenai dirinya. Real Madrid, misalnya, disebut tertarik merekrutnya. Antara lain karena hal tersebut, Icardi diskors selama sembilan pertandingan hingga awal April 2019 dan baru kembali masuk tim setelahnya.

Ketika Antonio Conte mengambil alih kendali di Milan pada musim panas 2019 dan langsung mencoret pemain Argentina itu, Icardi pergi ke Paris, tempat ia kembali menjadi pemain inti.

Setelah meninggalkan Galatasaray menjelang musim yang sedang berlangsung, Icardi mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mempertimbangkan semua opsi: "Saya menerima tawaran, tetapi memilih menunggu daripada menerima proyek yang tidak sepenuhnya saya yakini." Namun, ia belum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.