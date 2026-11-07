Setelah Konfederasi Sepak Bola Asia, kini giliran Konfederasi Sepak Bola Karibia yang menyatakan dukungannya kepada Gianni Infantino, yang menjadi kandidat terkuat, lebih dari sebelumnya, untuk kembali terpilih sebagai presiden FIFA pada Maret mendatang.

Gianni Infantino memperoleh tambahan 25 suara, setelah Konfederasi Sepak Bola Karibia secara resmi menyatakan dukungannya untuk pemilihan kembali pejabat berkebangsaan Italia-Swiss itu sebagai presiden FIFA.

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Dalam pernyataan konfederasi itu disebutkan: "Setelah proses resmi konsultasi dan persetujuan yang melibatkan asosiasi-asosiasi anggotanya, 25 asosiasi anggota Konfederasi Karibia yang tergabung dalam FIFA menyatakan dukungan kolektif mereka untuk pemilihan kembali Gianni Infantino sebagai presiden FIFA, dalam pemilihan presiden mendatang tahun 2027."

Tuntutan akan "Transparansi" dan "Tata Kelola yang Baik"

Sejak menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional pada 2016, Gianni Infantino, yang berusia 56 tahun, tetap menjadi kandidat terdepan dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung dalam kongres FIFA, pada 18 Maret 2027 di Rabat, meskipun ada kritik yang ditujukan kepadanya, menyusul pengumuman sebuah proyek gagal untuk mendirikan perusahaan komersial yang terbuka bagi para investor dari sektor swasta.

Pada bulan lalu, Konfederasi Sepak Bola Asia menyatakan dukungannya kepada Infantino, dan diikuti oleh Konfederasi Karibia pekan ini, yang membenarkan sikapnya dengan menyatakan: "Konfederasi Karibia mengakui inisiatif-inisiatif pembangunan yang dilakukan FIFA, khususnya investasi dalam infrastruktur sepak bola, program-program teknis, kompetisi, sepak bola untuk pemuda dan putri, serta penguatan kapasitas institusional."

Konfederasi itu menegaskan bahwa asosiasi-asosiasi anggotanya bekerja dengan sumber daya keuangan dan manusia yang terbatas, serta menekankan "pentingnya memastikan bahwa siklus pembangunan mendatang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi asosiasi-asosiasi anggotanya".

Peringatan

Meski demikian, pernyataan Konfederasi Karibia memuat pesan peringatan, yang mungkin terkait dengan gejolak yang dialami FIFA selama beberapa bulan terakhir, dengan menegaskan: "Dengan semangat yang sama, Konfederasi Karibia terus menyerukan lebih banyak transparansi dan tata kelola yang baik, serta reformasi yang bermakna di dalam keluarga sepak bola."

Konfederasi itu menambahkan: "Konfederasi Karibia memberikan dukungannya kepada FIFA, dengan harapan agar FIFA terus memperkuat akuntabilitas, menjaga standar tata kelola tertinggi, dan menindaklanjuti reformasi yang diperlukan untuk memastikan setiap asosiasi anggota terwakili secara adil dan diperhitungkan."

Konfederasi itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Konfederasi Karibia menegaskan bahwa ia menentukan sikap kolektifnya melalui konsultasi dengan asosiasi-asosiasi anggotanya, yang mencerminkan pentingnya transparansi, pengambilan keputusan kolektif, dan penghormatan terhadap suara para anggotanya."